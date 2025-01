Cosa dice l’oroscopo del giorno 8 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oggi Caterina Galloni non è in grado di compilare il vostro oroscopo. Ci affidiamo in via eccezionale all’oroscopo dell’astrologo indiano Neeraj Dhankher dell’Hindustan Times.

Ariete (21 marzo-20 aprile)

L’elemento dell’avventura inizia a crescere e sentirai l’ondata di energia. Gli amici sembrano disposti ad andare dove vuoi che siano, sapendo che hai sempre un modo per trasformare anche i piani più semplici in un’avventura. L’entusiasmo che porti al tavolo avvicina le persone, rendendo le cose che fate insieme ancora più appaganti. Lascia vagare la mente e scoprirai che l’elemento sorpresa è il tuo nuovo amico.

Toro (21 aprile-20 maggio)

Lo scetticismo potrebbe persistere mentre oscilli tra entusiasmo e incertezza. È bene iniziare con grandi idee, ma prendersi un momento per riflettere non sarebbe una cattiva cosa. Avere il punto di vista di un’altra persona è utile perché aiuta a tornare alla realtà prima di prendere decisioni. Tuttavia, non ogni eccitazione deve derivare da una grande scala. È possibile trovare eleganza nel passatempo che non richiede una pressione intensa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le tue idee contengono un tocco di contemplazione, che ti aiuta a concentrarti sui problemi di fondo che sono stati sullo sfondo. Queste riflessioni possono essere pesanti, ma nel peso c’è la possibilità di una trasformazione. Parlare con amici e familiari può chiarire problemi che prima erano confusi e dare chiarezza dove una volta c’era solo caos. Accettalo come parte del processo perché tali momenti saranno seguiti da momenti di concentrazione mentale.

Cancro (22 giugno-22 luglio)

Un lampo di ispirazione arriva come un fulmine a ciel sereno e senti l’ondata di energia. Tuttavia, quando uno sente di essere pronto a condividere questa chiarezza con gli amici, potrebbe essere meglio tenerla per un po’ più a lungo nella speranza che cresca di più. È un dato di fatto che la prima idea è fragile e, se esposta al pubblico, perde la sua efficacia.

Leone (23 lug-23 ago)

Uscire dalla tua zona di comfort con il tuo partner potrebbe aiutarti a scoprire cose sulla relazione di cui potresti non essere a conoscenza. Sebbene questo sia rinfrescante, alcune verità che emergono possono farti riflettere più di quanto vorresti. Lo sviluppo inizia con un apprezzamento degli aspetti positivi e negativi del processo.

Vergine (24 ago-23 set)

Cambiare l’ambiente potrebbe aiutare a rivelare alcuni aspetti della tua relazione che non vengono rivelati durante la frenesia quotidiana. Potrebbe sorgere una qualche forma di lotta di potere o conflitto, cambiando leggermente l’umore rispetto a quanto previsto. Ciò non deve necessariamente significare che sia problematico: è un’opportunità per ristabilire e riconfigurare il modo in cui le persone interagiscono.

Bilancia (24 set-23 ott)

L’ansia potrebbe aumentare mentre rifletti su questioni nella vita che sembrano mancare di qualcosa o di scarsa concentrazione. L’obiettivo principale è essere chiari: sapere che ciò che vuoi è già a metà strada. Dedica del tempo a pensare al risultato migliore che vuoi ottenere prima di agire. Vale a dire, esprimere queste speranze, sia a te stesso che ad altri, può aprire porte che non sapevi nemmeno esistessero.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La noia può essere opprimente e può farti desiderare di liberarti dalla routine della vita quotidiana. Una grande avventura potrebbe non essere possibile, ma anche un cambiamento in chi fa cosa può portare una ventata di aria fresca in un momento. Se hai preso più del dovuto, è tempo di discutere su come condividere il peso.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La tua capacità di comprendere segnali inespressi ti consente di evitare conflitti mentre ti concentri sul terreno comune quando la situazione si scalda. Una soluzione che soddisfi entrambe le parti sarà molto più efficace che cercare di trionfare a spese dell’altra persona. La vera vittoria è imparare come coltivare meglio la relazione attraverso il dare e avere. Capricorno (22 dicembre-21 gennaio)

Essere testardi potrebbe farti pensare che tenere duro sia la cosa migliore da fare, ma potrebbe non darti il ​​tipo di chiusura di cui hai bisogno. A volte è incoraggiante moderare l’aggressività e lasciare che il cuore ti guidi nei momenti difficili. L’amore non ti rende debole, ti rende forte. Presta attenzione ai consigli degli altri e scoprirai che arrendersi è più soddisfacente che combattere.

Oroscopo Acquario (22 gennaio-19 febbraio)

È una buona giornata per prenderti del tempo per te stesso e ricordare le tue capacità che tendi a dimenticare. Per quanto sia confortante fare affidamento sui tuoi cari, c’è forza nell’affrontare alcune cose da soli. Se ti affidi al tuo intuito e fai il primo passo, riacquisterai sicurezza e otterrai una relazione più equa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I pianeti ti stanno mostrando il via libera per quanto riguarda la progressione di carriera. Le persone giuste stanno prestando attenzione ai tuoi sforzi e al tuo lavoro, creando l’ambiente per la crescita. Le porte della carriera stanno iniziando a scricchiolare. Preparati a prendere in mano la situazione con entusiasmo, perché questa energia ti porterà lontano.

