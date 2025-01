Cosa dice l’oroscopo del 5 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oggi Caterina Galloni non è in grado di compilare il vostro oroscopo. Ci affidiamo in via eccezionale all’oroscopo dell’astrologo indiano Arunesh Kumar Sharma.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Concentratevi sul completamento di compiti importanti all’inizio della giornata. Mantenete la cautela nelle transazioni finanziarie. Mostrate pazienza in questioni di spese e investimenti. La sensibilità sarà importante nelle questioni lavorative. Evitate le tentazioni. Mantenete la chiarezza nelle transazioni.

Toro (20 aprile-20 maggio)

Probabilmente raggiungerà gli obiettivi desiderati. I progressi finanziari continueranno. Accelererà i compiti essenziali e si impegnerà ad aumentare i guadagni. Saranno promossi vari risultati. Le questioni professionali rimarranno positive. I guadagni e l’influenza cresceranno.

Gemelli (21 maggio-20 giugno)

La carriera migliorerà portando a maggiori benefici. La facilità nelle relazioni professionali crescerà. Sono probabili buone notizie. Il reddito rimarrà buono. Le opportunità di guadagno aumenteranno. Potrebbe viaggiare.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Gli affari e il lavoro andranno meglio del previsto. Le questioni professionali progrediranno senza intoppi. Vai avanti con sicurezza. Le risorse aumenteranno e le prestazioni professionali miglioreranno. Le azioni virtuose aumenteranno, rafforzando l’autostima. Saranno ricevute buone notizie.

Leone (23 luglio-22 agosto)

Mantieni l’armonia con i membri della famiglia e dai valore ai loro consigli e alla loro guida. Esercita il controllo sulle emozioni ed evita di fidarti degli estranei. Sii chiaro nelle transazioni finanziarie e rimani educato. Evita di trascurare la tua salute.

Vergine (23 agosto-22 settembre)

Oggi è favorevole per accelerare il miglioramento. Continuerà ad andare avanti con cooperazione e coordinamento. Le relazioni con le persone care saranno positive. Farà avanzare i piani relativi a terreni e proprietà. Carriera e affari vedranno maggiori profitti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre)

Combina il duro lavoro con lo smart working per accelerare i progressi. Le questioni aziendali acquisiranno slancio. L’enfasi sarà su regole e disciplina. Riceverà proposte nel lavoro e negli affari. Stai attento ai truffatori dei colletti bianchi.

Scorpione (23 ottobre-21 novembre)

La stabilità crescerà nelle relazioni amorose, rafforzando i legami emotivi. Manterrai la tua posizione nel lavoro e negli affari attraverso intelligenza e abilità. Eccellerai negli esami e nelle competizioni. Tieni sotto controllo le spese Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Aumenta l’umiltà e l’obbedienza verso gli anziani. Presta attenzione alle questioni personali. Gli affari rimarranno favorevoli. Evita la testardaggine e la fretta. Le comodità e le comodità cresceranno. Ci sarà un aumento dei beni materiali. Mostra pazienza nelle questioni emotive ed evita di prendere decisioni affrettate.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Aumenta l’umiltà e l’obbedienza verso gli anziani. Presta attenzione alle questioni personali. Gli affari rimarranno favorevoli. Evita la testardaggine e la fretta. Le comodità e le comodità cresceranno. Ci sarà un aumento dei beni materiali. Mostra pazienza nelle questioni emotive ed evita di prendere decisioni affrettate.

Capricorno (22 dicembre-19 gennaio)

Godrà di felicità e armonia con la famiglia. Si sforzerà di mantenere tutti connessi. Aumenterà il coraggio e il valore. Parteciperà attivamente alle attività sociali. Migliorerà la capacità di comunicazione. Rimarrà composto nelle questioni emotive. Sarà influente nella carriera e negli affari.

Oroscopo Acquario (20 gennaio-18 febbraio)

Si concentrerà di più sulle questioni personali. La positività prevarrà ovunque. Felicità e gioia cresceranno in famiglia. È probabile una crescita di ricchezza e proprietà. Aumenteranno le opportunità di guadagno. Individui stimati faranno visita. Raggiungerà obiettivi importanti.

Pesci (19 febbraio-20 marzo)

Il tuo tenore di vita migliorerà. Trascorrerai momenti piacevoli con i tuoi cari e parenti. La fiducia rimarrà alta e cercherai di andare avanti con sicurezza. Evita di prendere decisioni affrettate o improprie. Mantieni il controllo sulle spese e segui regole e disciplina. I viaggi sono probabili. Trarrai beneficio dalle connessioni.