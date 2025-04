Oroscopo mensile per il mese di aprile 2025, un mese di cambiamenti.

Ariete

Aprile è il mese per tornare in te stesso e per recuperare la forza e la sicurezza perse lungo il cammino.

Il 18 aprile, il tuo pianeta dominante, Marte, lascia finalmente il Cancro dopo quattro mesi.

Dopo aver giocato da sfavorito per la maggior parte degli ultimi mesi, potresti sentirti come se stessi tornando a un posto di vittoria.

Tuttavia, con Marte che si prepara alla sua opposizione finale con Plutone il 26 aprile, potresti avere motivo di affilare gli artigli.

La stazione diretta di Venere il 12 aprile contribuisce anche a una sensazione percepita di svoltare l’angolo a metà mese.

A metà mese c’è anche una luna piena nella tua settima casa delle relazioni il 12 aprile, così come l’ingresso di Mercurio nell’Ariete diretto il 16 aprile. Ci sono probabilmente conversazioni importanti che avrai con un personaggio importante nella tua vita, così come situazioni più ampie che richiedono una chiara articolazione della tua posizione.

Toro

Il 12 aprile, mentre Venere staziona diretta durante la Luna piena in Bilancia, raggiungi un traguardo importante nella creazione di un team, o forse solo nella definizione di chi sei in combutta. Ciò segnerà probabilmente il culmine di un progetto di lavoro o di uno sforzo collettivo di cui hai fatto parte, ma il vero momento della verità arriva nel riconoscimento di cosa significhi unirsi veramente attorno a una missione condivisa o a un insieme di valori.

Sebbene ci siano attualmente ostacoli significativi che ostacolano l’armonia, o forse solo che ostacolano l’approccio inclusivo che normalmente preferisci, ci sono ancora modi in cui l’amore può prevalere.

In entrambi i casi, le cose stanno migliorando per te, e questo diventa più evidente man mano che ci spostiamo nella seconda metà del mese. Con il tuo pianeta dominante, Venere, di nuovo diretto, e l’ingresso del Sole nel Toro il 19 aprile, sei nel bel mezzo del tuo risveglio primaverile. Tuttavia, a giudicare dalla Luna Nuova in Toro il 27 aprile, potresti dover piantare i piedi per terra per stabilizzarti contro qualsiasi resistenza che potresti ricevere andando avanti, in particolare se la chiamata proviene dall’interno della casa (o dalla tua famiglia).

Pensa a questa come a un’opportunità per piantare nuovi semi di imperturbabilità, per stabilire radici più solide in modo da poter rimanere calmo e immobile nell’occhio di qualsiasi tempesta che si verifichi.

Gemelli

Dopo molti mesi di stop and go, la tua traiettoria di crescita sta iniziando ad avere senso e molto di ciò è dovuto al fatto che hai chiarito internamente le tue priorità, i tuoi valori e chi sei qui per servire. Nella prima metà di aprile, inizi a finalizzare i dettagli rimanenti del tuo rebranding professionale mentre ti prepari a lanciare questo prossimo capitolo della tua eredità.

Mercurio staziona diretto il 7 aprile e Venere segue l’esempio il 12 aprile, entrambi congiunti a Saturno in Pesci, la tua decima casa di carriera, reputazione, status e immagine pubblica.

E con una luna piena in Bilancia che assiste la stazione diretta di Venere il 12, sembra che le cose che stanno prendendo forma per te in questo momento siano correlate alle cose che faresti ancora se i soldi non fossero un problema per te.

Il 16 aprile, il tuo pianeta dominante, Mercurio, lascia i mari allagati dei Pesci per i percorsi più veloci dell’Ariete. In genere ti sentirai meglio nella seconda metà di aprile e probabilmente sarai a tutta velocità nella fase di implementazione dei tuoi nuovi piani. Un paio di giorni dopo, Marte entra in Leone il 18 aprile. Ciò potrebbe potenzialmente riportare alla luce conflitti e situazioni di stallo precedenti, in particolare con amici intimi, fratelli e vicini, da risolvere in qualche modo.

Cancro

Il moto retrogrado di Venere ti ha aiutato a chiarire i tuoi obiettivi nella vita, ma è probabile che abbia anche portato con sé un significativo contorno di desiderio di terre lontane, amanti e connessioni spirituali. Sebbene possa sembrare che si tratti di infondere nel tuo lavoro più intuizioni mistiche o di riallineare il tuo scopo professionale con i tuoi principi, si tratta anche di ri-incantare il tuo percorso con il romanticismo e l’ispirazione che una volta provavi mentre giravi il mondo come un vagabondo senza meta.

Poiché Venere staziona diretta il 12 aprile insieme a una luna piena in Bilancia, questo è un momento edificante, ma è anche complicato e agrodolce. Andare avanti potrebbe significare tagliare i legami con vari aspetti della tua vita attuale.

Probabilmente sarai anche sollevato di sentire Marte lasciare il Cancro il 18 aprile. Marte si sta muovendo e potresti sentirti come se stessi finalmente uscendo da qualsiasi prova di iniziazione del fuoco che stai attraversando da settembre.

La luna nuova in Toro del 27 aprile è un reset sottile, ma che ti chiede di essere più deliberato su chi associ e su quali tipi di movimenti e organizzazioni investi o a cui leghi il tuo benessere finanziario.

Leone

Marte chiude il cerchio su una prova estesa che stai sopportando dallo scorso autunno o inverno. Inoltre, Marte si sta preparando per un’opposizione a Plutone il 26 aprile, gli ultimi 3 nello stesso lasso di tempo. Non hai intenzione di lasciare che nessuno ti travolga di nuovo, ed è importante che tu dimostri a te stesso che hai le spalle coperte in questo momento.

Ci sono altre forme che stai raggiungendo questo mese mentre Mercurio e Venere sono entrambi stazionari diretti in Pesci.

Qualunque vittoria o risvolto positivo tu stia vivendo ora è stato probabilmente duramente conquistato. Dopo essere tornato diretto, Mercurio rientra in Ariete il 16 aprile e riprende le sue audaci incursioni nella tua nona casa di viaggi, istruzione superiore e spiritualità. Ma prima, fa una congiunzione con Nettuno il 17, che è ancora un nuovo arrivato in questa parte del cielo.

Vergine

Dato che sia Mercurio che Venere sono diretti questo mese (rispettivamente il 7 e il 12 aprile) nella tua settima casa delle relazioni, non solo sarai più pronto di quanto non lo fossi da tempo ad andare più a fondo nella partnership, ma sentirai anche molte altre intuizioni che scattano e atterrano al loro posto.

L’impulso positivo di aprile potrebbe anche dare il via libera a un importante contratto o accordo finanziario. Se hai discusso di un affare, una collaborazione o una relazione con un cliente, la doppia caratteristica Luna Piena in Bilancia/Venere Diretta del 12 aprile probabilmente culminerà in firme e pagamenti. Potrebbero anche esserci importanti punti di svolta o accordi raggiunti su beni condivisi o sul reddito di un partner

Con il tuo pianeta dominante, Mercurio, che entra in Ariete il 16 aprile e inizia a riprendere velocità, generalmente apprezzerai il relativo senso di “le cose che vanno lisce” nella seconda metà del mese. L’ingresso del Sole in Toro il 19 aprile ti introduce nella tua alta stagione annuale di viaggi, un periodo dell’anno che si presta naturalmente a esplorazioni di ogni tipo per te. Come ricompensa per tutto il duro lavoro che hai fatto ultimamente, questo non sarebbe un brutto momento per goderti il ​​meglio di ciò che il mondo ha da offrire.

Bilancia

La pressione di recente ti sta guidando verso un punto di svolta significativo relativo alla tua carriera e al tuo scopo.

Il tuo momento arriva questo mese, quando Venere si posiziona diretta durante una luna piena in Bilancia il 12 aprile. Questo è sia un abbraccio sincero del tipo di servizio che sei pronto a offrire al mondo, sia un allontanamento dal ruolo o dall’immagine per cui sei stato conosciuto fino ad ora. Potresti dover infrangere alcune aspettative per muoverti più risolutamente nel tuo futuro, ma dopo il viaggio di Venere retrograda che hai fatto nelle ultime sei settimane, sei molto più preparato ad accettare il buono, il cattivo e il brutto di ciò che tutto ciò comporterà. Reindirizzare il tuo lavoro per servire il mondo in modo più disinteressato potrebbe essere la soluzione di cui avevi bisogno fin dall’inizio. Se tutto ciò che succede dopo è che ti unisci ai tuoi compagni di squadra, allora questo di per sé ti sta anche mostrando qualcosa di importante su dove risiedono le tue più profonde lealtà.

Scorpione

È da un po’ che non ti senti in vantaggio nella tua vita, ma essere spinto sull’orlo del baratro ha avuto il suo modo di spianarti la strada.

Dopo che il tuo pianeta dominante, Marte, entra in Leone il 18 aprile, potresti sentire la tua sicurezza e il tuo fuoco tornare dopo un paio di lunghi mesi di ritirata tattica. Non più in una posizione in cui devi difendere i tuoi principi così ferocemente o sentirti abbattuto dalle richieste del tuo lavoro, probabilmente sentirai il bisogno di redimerti in qualche modo prima di essere pronto ad andare avanti dal tuo senso di orgoglio ferito. Mentre Marte si sposta nella sua opposizione finale con Plutone il 26 aprile, potresti trovare il coraggio di affermarti, mettere qualcuno al suo posto o difendere la tua posizione da concorrenti invidiosi, ma c’è anche il potenziale per reagire in modo eccessivo a una minaccia percepita.

Potresti anche apportare modifiche alla tua vita lavorativa per dare più priorità ai tuoi figli, soprattutto se ultimamente hanno avuto più bisogno di te di quanto il tuo programma non consentisse.

Sagittario

Venere staziona diretta congiunta a Saturno e al Nodo Nord il 12 aprile, segnalando una sorta di conclusione all’intenso interrogativo e alla rivalutazione delle ultime sei settimane. Dove atterri ora potrebbe non assomigliare a dove pensavi che sarebbe andata anche solo un paio di mesi fa, ma se ti sembra giusto nel tuo cuore, quella è probabilmente la tua risposta definitiva. Il perdono può essere liberatorio, anche se è pesante.

Con Venere stazionaria diretta insieme a una luna piena in Bilancia il 12 aprile, sembra che questa decisione probabilmente arriverà con un contorno di sacrificio di qualche aspetto del tuo coinvolgimento nella comunità o della tua vita sociale, forse disinvestendo da un’organizzazione a cui appartieni, lasciando una squadra o dicendo addio a una scena sociale per abbracciare altre possibilità di comunità in una nuova posizione.

Marte tornerà in Leone il 18 aprile: alcune delle interruzioni e frustrazioni legate ai viaggi che ti hanno tormentato a novembre e dicembre potrebbero tornare con violenza, in particolare nella seconda metà di aprile, quando Marte si avvicinerà all’opposizione finale a Plutone il 26 aprile.

Capricorno

Sembra che festeggerai una sorta di traguardo o senso di completamento questo mese per quanto riguarda i tuoi progetti professionali e creativi, con una luna piena nella tua decima casa della carriera che assiste la stazione diretta di Venere il 12 aprile.

Ci sono probabilmente importanti punti di svolta che stai affrontando nei tuoi rapporti con la famiglia, i parenti e la comunità locale. Per qualsiasi motivo, tornare ai volti e ai luoghi che ti sembrano più familiari ti aiuterà a risolvere la situazione.

Probabilmente non c’è una soluzione facile o semplice perché probabilmente non c’è modo di evitare il peso emotivo con cui stai lottando. E con Marte che finalmente lascia il Cancro il 18 aprile dopo una lunga permanenza nella tua settima casa delle relazioni, alcune delle tensioni interpersonali degli ultimi mesi potrebbero anche iniziare a dissiparsi presto, o almeno smettere di succhiare così tanta aria dalla stanza. Mantieni solo una minima quantità di vigilanza fino a quando Marte non completa la sua opposizione finale a Plutone il 26 aprile, nel caso in cui qualcuno inizi di nuovo a comportarsi in modo strano con i soldi.

Acquario

Le pressioni per pagare le bollette e mettere il cibo in tavola incombono sulla tua testa da un po’ di tempo ormai, ma nel mezzo di così tanta angoscia legata al lavoro, le nuvole potrebbero sembrare come se si stessero finalmente aprendo un po’ per te questo mese.

Aprile porta un po’ di ammorbidimento intorno al soffitto di cristallo finanziario contro cui hai sbattuto.

Venere si posiziona direttamente nella tua seconda casa del reddito il 12 aprile, portandoti un assegno di stimolo metaforico sotto forma di effettivo supporto materiale o chiarezza sul valore di ciò che hai da offrire. E poi il 18 aprile, Marte entra in Leone dopo il suo moto retrogrado attraverso la tua sesta casa del travaglio, rimuovendo parte dell’urgenza e dello stress aggiunti che hai sperimentato per scadenze e faccende.

Pesci

Venere si posiziona direttamente nella sua esaltazione in Pesci il 12 aprile, insieme a una luna piena in Bilancia nella tua ottava casa della morte, del dolore e degli scambi finanziari.

Negli ultimi due anni, Saturno in Pesci si è alleato con Nettuno per controllarti e forse distruggerti, chiedendoti di mettere in discussione quasi tutto della tua vita, identità e senso dello scopo.

Venere è retrograda solo dal 1° marzo, ma queste ultime settimane sono state un potente momento di crisalide: un viaggio di auto-scoperta, un inventario del tuo valore e forse un po’ di un processo di splendore personale alimentato dalla decisione di iniziare a investire in te stesso.

