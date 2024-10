Oroscopo settimanale, settimana dal 6 al 12 ottobre 2024, amore, lavoro, soldi, salute per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Vedrai alcuni momenti luminosi nella storia d’amore. Finanziariamente stai bene e anche la tua salute è in buona forma.

Oroscopo dell’amore

Non lasciare che ci sia una terza persona nella relazione perché questo può diventare disastroso in futuro. Evita conversazioni spiacevoli con l’amante e mantieni anche le distanze dall’ex amante.

Oroscopo del lavoro

Potresti assumere nuove responsabilità che apriranno anche la strada alla crescita della carriera una promozione o un aumento del loro stipendio. Gli imprenditori possono riuscire a firmare nuovi accordi commerciali che potrebbero prosperare la tua attività.

Oroscopo del denaro

Non ci sarà nessuna questione monetaria importante. Tuttavia, dovresti anche stare attento a non spendere una grande quantità in articoli di lusso. Alcuni nativi dell’Ariete compreranno anche una proprietà, o un veicolo, o rinnoveranno la casa questa settimana.

Oroscopo della salute

La salute sarà buona, ma è saggio avere il controllo sullo stile di vita. Inizia la giornata con l’esercizio fisico ed evita tutto ciò che è ricco di olio e grasso.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Cerca momenti piacevoli nella storia d’amore e mantieni produttiva la tua vita professionale questa settimana. Finanziariamente sei forte, ma potrebbero esserci problemi di salute minori.

Oroscopo dell’amore

Potresti trovare la felicità nella relazione Inonda l’amore sul partner e dedicare più tempo alla relazione.

Le donne sposate possono concepire questa settimana e questo è anche un buon momento per considerare seriamente di portare la storia d’amore al livello successivo.

Oroscopo del lavoro

Potrebbero venire fuori alcune accuse importanti e devi evitare tutti i pettegolezzi. I banchieri e i contabili devono stare attenti alle cifre dei saldi.

Oroscopo dei soldi

La prosperità ti consente di prendere decisioni finanziarie cruciali, incluso l’acquisto di una nuova proprietà. Le donne possono comprare una nuova auto o uno scooter questa settimana. La prima parte della settimana è buona per una proposta di matrimonio.

Oroscopo della salute

Ci saranno problemi di salute minori. Coloro che hanno problemi legati al torace svilupperanno complicazioni. Bene stare attenti ai farmaci.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Piccoli attriti possono esistere nella vita amorosa, ma non lasciare che ciò influenti sulla vita normale. Considera nuove responsabilità per dimostrare la coraggio professionale.

Oroscopo dell’amore

Aspettati sfide nella prima parte della settimana. Il tuo amante potrebbe dire cose che potrebbero ferire il tuo ego.

I nativi sposati non dovrebbero entrare in una relazione con un ex amante e devono anche evitare la storia d’amore in ufficio che potrebbe danneggiare la vita coniugale.

Oroscopo del lavoro

Piccoli intoppi ci saranno alle riunioni d’ufficio, ma il tuo impegno ti aiuterà a superarli. Tieni la politica d’ufficio fuori dalla vita professionale e concentrati sul raggiungimento degli obiettivi.

Oroscopo del denaro

Ci sarà una celebrazione a casa e dovrai contribuire generosamente. Risolvere una controversia finanziaria che coinvolge un fratello o un amico.

Puoi prendere l’iniziativa di risolvere tutti i problemi finanziari passati con un parente o un amico.

Oroscopo della salute

Disturbi nervosi minori possono essere presenti per gli anziani. Alcune donne possono anche sviluppare disturbi mestruali. I bambini possono sviluppare febbre virale e possono esserci anche problemi legati alle ossa e alla vista.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Risolvere i problemi nella vita amorosa. Assicurati di assumere nuovi compiti al lavoro che ti daranno anche l’opportunità di crescere professionalmente. La salute è buona.

Oroscopo dell’amore

Nonostante i problemi minori nella prima metà della settimana, vedrai alcuni bei momenti. Alcune donne avranno problemi legati all’ego con i membri della famiglia.

I nativi maschi Single possono aspettarsi una nuova storia d’amore nella seconda parte della settimana.

Oroscopo del lavoro

Nuove responsabilità metteranno alla prova il tuo calibro. Alcuni professionisti avranno successo al tavolo delle trattative con i clienti. Gli uomini d’affari vedranno nuove opportunità nei territori stranieri e possono lanciare una nuova impresa.

Oroscopo del denaro

Potresti vedere denaro proveniente da fonti diverse; un investimento precedente porterà anche buoni rendimenti. Puoi ereditare una proprietà di famiglia o vincere una controversia legale, dandoti un sollievo finanziario.

Oroscopo della salute

I bambini possono sviluppare lividi mentre giocano e anche alcune femmine possono concepire. Alcune donne Cancro possono sviluppare emicrania, infezioni alle orecchie e agli occhi o mal di stomaco. Coloro che hanno una storia di disturbi legati al fegato devono essere estremamente cauti.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Salva la relazione con un atteggiamento positivo. Cerca i momenti migliori della tua carriera. Considera investimenti monetari sicuri e intelligenti. Anche la salute è buona.

Oroscopo dell’amore

Evita le discussioni. Insingle che trovano un amante non dovrebbero precipitarsi nel matrimonio e dovrebbero analizzare ogni fattore prima di prendere la decisione finale. I Leone sposati potrebbero tenere d’occhio il coniuge.

Oroscopo del lavoro

Artisti, pittori e musicisti vedranno nuove opportunità per dimostrare le loro abilità.

Coloro che hanno colloqui di lavoro programmati per questa settimana possono essere sicuri del risultato. Alcuni Leone saranno vittime della politica d’ufficio.

Oroscopo dei soldi

La ricchezza arriverà questa settimana attraverso investimenti precedenti e coloro che sono desiderosi di provare la fortuna in azioni, commercio e attività speculative possono andare avanti con il piano. La seconda parte della settimana è buona per risolvere un problema di soldi che coinvolge un fratello o un amico.

Oroscopo della salute

Potresti avere la febbre virale e alcuni minori potrebbero avere lividi mentre giocano. E stare attenti mentre lavorate in cucina poiché possono verificarsi tagli accidentali mentre tagliano le verdure. Questa settimana va bene per l’intervento chirurgico, puoi programmare la data.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Fai attenzione a mantenere l’amante di buon umore. Assicurati che entrambi passiate più tempo insieme. Tutti gli obiettivi professionali saranno soddisfatti. Presta attenzione alle spese poiché il lato finanziario non va bene. La salute potrebbe richiedere più cure.

Oroscopo dell’amore

Le donne single possono ricevere una proposta sul posto di lavoro, in classe o in una funzione familiare. Alcune donne torneranno dall’ex amante, ma questo può anche avere un impatto sulla relazione attuale.

Oroscopo del lavoro

Alcuni Vergine sentiranno il calore mentre verranno assegnati nuovi compiti cruciali e scadenze strette. La direzione si fida del tuo calibro e devi soddisfare le loro aspettative.

Oroscopo del denaro

Problemi monetari minori possono essere presenti nella prima parte della settimana e devi avere il controllo sulle spese.

Oroscopo della salute

Evita di sollevare oggetti pesanti in quanto ciò può portare a problemi di salute. Coloro che hanno una storia di problemi cardiaci possono sviluppare complicazioni. Alcuni Vergine svilupperanno dolori al petto e problemi legati allo stomaco che potrebbero richiedere cure mediche.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Vedrai l’amore fiorire nella vita. Assumi nuovi compiti al lavoro che porteranno anche al successo nella tua carriera. Non sorranno problemi importanti relativi sia alla salute che alla ricchezza.

Oroscopo dell’amore

Evita discussioni su argomenti frivoli. I single o che hanno recentemente avuto una rottura possono anche aspettarsi di incontrare qualcuno di speciale nella prima metà della settimana.

Oroscopo del lavoro

Potresti viaggiare questa settimana per scopi ufficiali e le nuove responsabilità ti terranno occupato per tutta la settimana. Evita le controversie e concentrati sul lavoro che ti aiuterà a crescere professionalmente.

Oroscopo del denaro

Finanziariamente stai bene. Assisterai alla prosperità, ma ti assicurerai di non spendere una grande quantità di shopping. Gli imprenditori vedranno buone opportunità per portare il commercio al livello successivo.

Oroscopo della salute

Potresti sviluppare problemi cardiaci nella prima parte della settimana. Fai attenzione alla tua dieta e salta tutto ciò che ha grasso o olio. Ci possono anche essere dolori articolari e problemi legati al sonno che richiedono cure mediche.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Evita gli scontri nella storia d’amore e considera di passare più tempo insieme. Non lasciare che gli ego influenzino le tue decisioni professionali. La prosperità esiste anche nella vita.

Oroscopo dell’amore

Non essere possessivo, alcuni Scorpioni troveranno la relazione tossica. Uscirne sarà l’idea migliore. La seconda metà della settimana è la migliore per discutere le cose e sistemarsi per sempre. Una nuova persona entrerà nella tua vita nella prima metà della settimana.

Oroscopo del lavoro

Evita la politica d’ufficio e assicurati che la tua attenzione sia sul lavoro. Vedrai i risultati prima. La seconda metà della settimana è più produttiva e puoi ottenere la posizione desiderata in ufficio.

Oroscopo del denaro

La tua vita personale avrebbe bisogno di finanziamenti questa settimana e assicurati di averne abbastanza nelle casse. Alcuni investimenti potrebbero non portare i risultati attesi, ma potresti acquistare una nuova proprietà o venderne una. Una questione legale all’interno della famiglia potrebbe richiederti di sostenere finanziariamente un parente o un fratello.

Oroscopo della salute

Problemi di salute minori possono dare un brutto momento. Le donne possono sviluppare infezioni urinarie o problemi di salute orale. Attenzione anche alle allergie che possono causare problemi ai bambini. Coloro che soffrono di ipertensione dovrebbero anche stare molto attenti.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Recupera una vita personale e professionale felice.

Oroscopo dell’amore

Potresti vedere una vecchia storia d’amore tornare in vita. Tuttavia, i nativi sposati devono evitare tutto ciò che possa danneggiare la loro vita coniugale.

Oroscopo del lavoro

Cerca nuove sfide che dimostreranno la tua diligenza sul posto di lavoro. Se sei desideroso di cambiare lavoro, scegli la prima metà della settimana. Coloro che sono nel mondo degli affari avranno nuove idee e le lanceranno senza apprensione.

Oroscopo del denaro

Non spendere troppo. Ci saranno soldi nelle casse, ma assicurati di risparmiare anche per il giorno di pioggia. La seconda parte della settimana è buona per risolvere una controversia finanziaria o relativa alla proprietà all’interno della famiglia. Puoi anche ereditare una parte della proprietà ancestrale.

Oroscopo della salute

Alcuni bambini svilupperanno problemi di digestione e gli anziani potrebbero lamentarsi di problemi respiratori. Assicurati di attenerti a una dieta sana e anche di fare esercizio regolarmente.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Goditi una splendida vita amorosa e assicurati di soddisfare anche i requisiti professionali. Tieni in attesa i problemi finanziari. Anche la salute è buona questa settimana.

La tua salute è buona. Mentre l’amore è intatto nella vita personale, alcuni incarichi professionali cruciali ti terranno occupato. . Evita le decisioni finanziarie importanti e tiei anche un occhio adeguato sulla salute.

Oroscopo dell’Amore

Alcuni spiacevoli incidenti possono smorzare il tuo spirito romantico. Tuttavia, li risolverai entro il fine settimana e la tua vita tornerà in carreggiata.

Il romanticismo in ufficio non è una buona idea per i Capricorno sposati poiché la vita familiare sarà compromessa.

Oroscopo del lavoro

Vedrai il successo professionale.Riuscirai a soddisfare le aspettative. Gli uomini d’affari possono lanciare con sicurezza nuove iniziative.

Oroscopo del denaro

Problemi monetari minori possono esserci nella prima parte della settimana, ma la vita di routine non sarà influenzata. Alcuni vecchi investimenti porteranno buoni rendimenti. Utilizza la ricchezza per cancellare tutte le tasse in sospeso.

Oroscopo della salute

Nessun grave problema di salute ti disturberà, ma alcuni anziani potrebbero sviluppare problemi legati al torace che richiederanno cure mediche immediate. Coloro che hanno problemi respiratori devono stare attenti

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Evita le discussioni in amore e mantieni felice il partner. Nonostante le sfide minori, soddisfi le aspettative sul lavoro. Presta attenzione alla tua salute. Il tuo stato finanziario è buono.

Oroscopo dell’amore

Questa settimana è ricca di romanticismo ed è naturale che tu ti innamori. Le donne possono aspettarsi più di una proposta e sorprendentemente potresti riceverne una da qualcuno che conosci come amico o collega o compagno di classe. Le coppie sposate possono seriamente prendere in considerazione l’espansione della famiglia.

Oroscopo del lavoro

Mantieni intatte le tue connessioni a livello professionale e questo ti aiuterà nelle ore cruciali. Evita i pettegolezzi in ufficio e prendi provvedimenti per risolvere le sfide minori che potrebbero apparire entro la metà della settimana.

Oroscopo del denaro

La ricchezza arriverà da diverse fonti, permettendoti di acquistare elettrodomestici e persino un veicolo questa settimana.

Inoltre, puoi fare compiti a lungoin sospeso come la ristrutturazione di una casa o l’acquisto di ornamenti in oro o diamanti. Gli uomini d’affari che aspirano a creare partnership saranno felici di incontrare nuove persone disposte a investire nel commercio.

Oroscopo della salute

Potresti sviluppare lievi problemi respiratori nella prima parte della settimana. Devi consumare più frutta e verdura verde. Bevi molta acqua.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Oroscopo dell’amore

Alcune sorprese ti aspettano nella vita amorosa. I maschi single hanno una buona possibilità di avvicinarsi a una persona interessante per proporre. Le relazioni d’amore a distanza richiedono più comunicazione e devi essere pronto per perdere tempo.

Oroscopo del lavoro

Nuove responsabilità verranno a bussare alla porta. Accetta le sfide e sfrutta ogni opportunità per dimostrare il tuo potenziale. La prima parte della giornata è buona anche per lanciare una nuova attività.

Oroscopo del denaro

Una settimana prospera significa anche opzioni favolose in cui investire.

Oroscopo della salute

Fai attenzione ai disturbi legati al cuore e al fegato. Possono verificarsi complicazioni mediche minori ed è bene consultare un medico. Coloro che sono appassionati di atletica o sport possono sviluppare lesioni litevi.

