Oroscopo settimanale, dal 16 al 22 febbraio 2025, un nuova settimana ha inizio.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Oroscopo dell’amore

Non litigare con l’amante perché potrebbe avere un esito disastroso. Si può tornare alla precedente storia d’amore, ma questo non deve avvenire a discapito della storia d’amore attuale.

Oroscopo del lavoro

Aspettatevi problemi legati all’ego sul posto di lavoro. Il rapporto con il responsabile del team o con un responsabile superiore potrebbe non essere buono e questo potrebbe anche causare piccoli problemi che potrebbero avere ripercussioni sul risultato finale di un progetto. Mantieni le distanze dalle controversie sul posto di lavoro.

Oroscopo del Denaro

Non scendere a compromessi in termini di budget, alcune donne potrebbero aver bisogno di spendere soldi anche per motivi medici. Gli imprenditori riusciranno a raccogliere fondi per l’espansione aziendale.

Oroscopo della salute

Evitate esercizi pesanti. Ciò è particolarmente importante per le persone affette da patologie cardiache. Chi è diabetico deve fare attenzione alla propria dieta. Alcune donne sviluppano infezioni cutanee.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)



Oroscopo dell’amore

I single potrebbero incontrare una nuova persona, ma aspettare qualche giorno prima di proporle di sposarlo. Le donne sposate potrebbero avere problemi con l’interferenza dei parenti del coniuge.

Oroscopo del lavoro

Nonostante i tuoi impegni serrati, la tua vita professionale sarà interessante e creativa. I tuoi superiori rimarranno colpiti dalla tua capacità di risolvere alcuni compiti cruciali. Potresti anche essere pronto a trasferirti all’estero.

Oroscopo del denaro

Potrebbero esserci piccoli problemi finanziari, ma è bene prendere in considerazione investimenti seri nel mercato azionario. Potresti anche acquistare una casa o un veicolo nella prima metà della settimana. Alcuni amici o parenti potrebbero chiederti assistenza finanziaria.

Oroscopo della salute

Nessun grave problema di salute. Tuttavia, è bene evitare lo stress mentale sia sul posto di lavoro che a casa. Questa settimana saranno frequenti le infezioni della pelle e delle orecchie o problemi di salute orale. Ma non saranno cose serie.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Oroscopo dell’amore

Non lasciare che i piccoli problemi diventino seri questa settimana. Entrambi potete impegnarvi per risolverli. Potrebbero esserci problemi legati a una relazione precedente Alcune relazioni di lunga data potrebbero concludersi con una rottura questa settimana.

Oroscopo del lavoro

Siate sensibili alle aspirazioni dell’organizzazione e continuate a impegnarvi per ottenere i migliori risultati. Dovresti essere pronto ad assumerti nuovi compiti e alcune nuove responsabilità richiederanno anche di viaggiare. I commercianti potrebbero avere problemi minori con le autorità locali in materia di licenze, che dovranno essere risolti amichevolmente.

Oroscopo del denaro

Non ci saranno seri problemi finanziari. Sei bravo anche a risolvere una vecchia disputa monetaria. Potrebbero sorgere controversie sulla proprietà all’interno della famiglia. Se operi nel settore online, vedrai la tua attività prosperare, portando maggiori entrate alle tue casse.

Oroscopo della salute

Possono esserci disturbi al torace e al cuore. Alcune donne lamentano dolori muscolari, mentre le persone anziane necessitano di cure mediche per problemi legati alla sepsi.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Oroscopo dell’amore

Potresti avere piccoli problemi, ma assicurati che siano risolti prima che la situazione prenda il sopravvento. Mentre siete seduti con l’amante, evitate affermazioni dure o espressioni brusche che potrebbero ferire le emozioni personali.

Oroscopo del lavoro

Mantenere la calma sul lavoro può portare al successo nelle decisioni professionali. Il tuo impegno sul posto di lavoro avrà molti riconoscimenti. Il successo professionale arriverà.

Oroscopo Denaro

La ricchezza arriverà, ma è saggio ridurre le spese. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di risparmiare per i momenti difficili. La seconda parte della settimana è buona per investire nel settore immobiliare e persino per acquistare un nuovo veicolo.

Oroscopo della salute

Alcuni anziani potrebbero avere disturbi legati al sonno. La pressione mentale può essere elevata a causa di problemi professionali o personali.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Oroscopo dell’amore

Siate realisti e non esagerate, perché questo può portare al caos e alle delusioni. Potresti incontrare qualcuno di speciale nel corso della settimana. E proponi senza inibizioni. Scegli anche la prima parte della settimana per presentare l’amante ai genitori.

Oroscopo del lavoro

Per svolgere alcuni compiti sarà necessario viaggiare e coloro che desiderano lavorare all’estero avranno maggiori opportunità. I professionisti dell’architettura, dell’informatica, dell’ospitalità, della sanità e dell’animazione troveranno opportunità all’estero. Gli imprenditori possono anche considerare con sicurezza di lanciare nuove iniziative.

Oroscopo del denaro

La tua situazione finanziaria è intatta e la ricchezza arriverà da diverse fonti, compresi gli investimenti precedenti. Avere il controllo sulla spesa. Potresti dover gestire una crisi finanziaria all’interno della famiglia.

Oroscopo della salute

Non si verificheranno gravi problemi medici. Tuttavia è bene tenere sotto controllo lo stile di vita. Saranno presenti piccole complicazioni respiratorie.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dell’amore

Dovresti evitare discussioni spiacevoli che potrebbero avere ripercussioni sulla tua relazione. La seconda parte della settimana è buona per pensare al matrimonio. Le donne hanno bisogno di gestire le questioni legate all’ego a un livello maturo.

Oroscopo del lavoro

La seconda parte della settimana potrebbe essere cruciale per chi è entrato a far parte di un’organizzazione da poco. I dirigenti e i dirigenti si aspetteranno risultati migliori. Gli imprenditori dovrebbero concentrarsi sul lancio di nuovi prodotti e concetti, mentre coloro che operano nei settori tessile, informatico, elettronico e automobilistico vedranno risultati positivi.

Oroscopo dei soldi

Evita investimenti alla cieca nel mercato azionario. Alcuni investimenti precedenti potrebbero non produrre i rendimenti attesi. Tuttavia, riuscirai a saldare tutti i debiti in sospeso. Puoi procedere con il progetto di acquisto di una proprietà o di un veicolo.

Oroscopo della salute

La tua salute sarà buona e ci sarà sollievo da disturbi importanti, tra cui problemi al petto e al cuore. Alcuni bambini potrebbero lamentare lividi, mentre le femmine potrebbero sviluppare infezioni virali che possono avere effetti sulla vista o sullo stomaco. Attenersi a una dieta sana, priva di oli e grassi.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Oroscopo dell’amore

Prevedete piccoli problemi nella prima parte della settimana. Non perdere la calma e non insultare il tuo partner, perché questo potrebbe addirittura portare alla rottura. I single potrebbero proporre e ottenere una risposta positiva. Gli uomini sposati non devono lasciarsi coinvolgere in relazioni occasionali che potrebbero danneggiare la vita familiare.

Oroscopo del lavoro

Continua il tuo impegno nel lavoro. Non sorgeranno problemi professionali seri. E Alcuni compiti saranno impegnativi, ma il tuo duro lavoro ti aiuterà a risolverli. Questa settimana è il momento giusto per avviare nuove partnership commerciali. Gli imprenditori potrebbero prendere seriamente in considerazione l’idea di lanciare una nuova impresa.

Oroscopo dei Soldi

Potrebbero sorgere piccoli problemi finanziari, ma la vita di tutti i giorni non ne sarà influenzata. È possibile guadagnare lavorando come freelance, mentre alcune donne possono aspettarsi un aumento di stipendio. Questo è un buon momento per fare piani di investimento intelligenti. Tuttavia, non prestare una grossa somma a nessuno, perché recuperarla potrebbe essere un’impresa ardua.

Oroscopo della salute

Nessuna malattia grave ti disturberà. Tuttavia, si verificheranno delle infezioni di lieve entità. Le donne incinte dovrebbero evitare gli sport d’avventura questa settimana. Bere molta acqua per evitare problemi di disidratazione. Dovresti anche fare attenzione alla febbre virale o all’infezione alla gola.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Oroscopo dell’amore

Dovresti evitare discussioni spiacevoli che potrebbero avere ripercussioni sulla tua relazione. Alcune relazioni di lunga data potrebbero concludersi con una rottura questa settimana. Le donne single possono attirare l’attenzione di qualcuno partecipando a un evento o a una funzione familiare e possono anche aspettarsi una proposta di matrimonio.

Oroscopo del lavoro

La prima metà della settimana potrebbe non essere produttiva e questo potrebbe suscitare critiche da parte dei capi. Tuttavia, supererai questo problema non appena le cose saranno tornate come prima.

Oroscopo dei soldi

La seconda parte della settimana è buona per acquistare un’automobile. Alcuni Scorpioni tenteranno la fortuna nel mercato azionario, dove otterranno buoni profitti. Una lunga battaglia legale sarà giunta al termine e il verdetto ti garantirà un risarcimento. Gli imprenditori troveranno ulteriori fondi dai partner per espandere l’attività.

Oroscopo della salute

Assicurati che la dieta sia perfetta e ricca di proteine ​​e sostanze nutritive. Nelle donne potrebbero esserci problemi ginecologici. Bisogna fare attenzione ai problemi digestivi ed evitare cibi provenienti dall’esterno.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Oroscopo dell’amore

Trascorrete momenti meravigliosi in amore. Noterai nuovi risvolti nella relazione, per lo più positivi. I single vedranno una nuova persona entrare nelle loro vite. È anche il momento giusto per esprimere i tuoi sentimenti alla persona per cui hai una cotta.

Oroscopo del lavoro

