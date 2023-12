Oroscopo settimanale Leone, 10-16 dicembre 2023: intoppi finanziari

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Esistono problemi finanziari mentre la salute va bene questa settimana.

Oroscopo dell’amore per il Leone

Il tuo amante sarà sensibile e potrebbe anche fraintendere alcune espressioni o opinioni. Ciò può causare problemi nella vita amorosa. Sii intelligente nel riconoscere dove tracciare la linea. Anche le donne Leone che hanno avuto problemi nella loro vita amorosa riceveranno il sostegno dei genitori.

Alcune storie d’amore che erano sull’orlo della rottura torneranno alla normalità entro la metà della settimana. Affronta ogni problema legato all’amore con un atteggiamento positivo e vedrai la differenza.

Oroscopo della carriera Leone

Vedrai il successo nella vita d’ufficio. Sii produttivo man mano che arriveranno nuove responsabilità. Potrebbe essere necessario viaggiare per motivi di lavoro e la tua comunicazione sarà utile anche nelle trattative con i clienti.

Alcuni banchieri e contabili riceveranno un aumento di stipendio. Coloro che sono nell’ultima parte del lavoro in ufficio possono ricevere più chiamate per colloqui e rispolverare le proprie conoscenze professionali per eclissare il resto dei candidati.

Oroscopo dei soldi del Leone

Fai attenzione quando spendi soldi per esigenze di lusso. È fondamentale risparmiare per una giornata piovosa. Tuttavia, avrai la ricchezza per riparare la casa o acquistare apparecchi elettronici. Alcuni Leone che desiderano tentare la fortuna nel mercato azionario possono farsi guidare da un esperto finanziario. Gli uomini d’affari vedranno fondi anche attraverso clienti stranieri.

Oroscopo della salute del Leone

Rimani in salute questa settimana seguendo una dieta equilibrata. Tieni nascoste le preoccupazioni ufficiali quando entri in casa e trascorri più tempo con la famiglia. Questo ti aiuterà ad avere il controllo sui problemi emotivi. I nativi anziani devono sottoporsi a un test di salute e consultare un medico ogni volta che si sentono a disagio. Anche se devi smettere di fumare e bere alcolici, fai in modo che l’esercizio fisico diventi parte della tua routine.