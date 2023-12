Oroscopo settimanale Sagittario, 17-23 dicembre 2023, crescita professionale

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Sei un modello per molti. Gestisci le sfide sul posto di lavoro per rimanere produttivo. Anche se finanziariamente non stai bene, la salute sarà al tuo fianco.

Oroscopo dell’amore per il Sagittario La tua vita amorosa è intatta questa settimana e non lasciare che terze persone dettino le cose. Sii cordiale nella relazione e condividi anche le emozioni liberamente. Le tue decisioni non dovrebbero essere influenzate da altri.

Alcuni nativi single del Sagittario torneranno ad una vecchia relazione che riporterà in vita anche la felicità. Per le coppie sposate, le possibilità di concepimento sono elevate. La tua comprensione reciproca potrebbe aumentare. Entrambi potreste essere abbastanza maturi per risolvere i vostri problemi in pochissimo tempo.

Oroscopo della carriera Sagittario

Professionalmente, farai bene questa settimana. Nonostante le piccole difficoltà nei primi giorni della settimana, riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati. Stai lontano dalla politica dell’ufficio e assicurati anche di tenere nota di ogni requisito all’interno del progetto.

Utilizza le tue capacità di comunicazione per impressionare i clienti che potrebbero inviare e-mail apprezzando la tua competenza. Ciò funzionerà in futuro durante le discussioni di valutazione.

Oroscopo dei soldi Sagittario

Non vedrai una crescita della finanza questa settimana. Ciò può causare problemi sia nella vita personale che lavorativa. I rendimenti degli investimenti precedenti potrebbero non essere positivi. Tuttavia, alcuni nativi del Sagittario risolveranno vecchie controversie finanziarie. Verrà approvato un prestito bancario che potrebbe alleggerire la situazione finanziaria. Alcuni nativi del Sagittario saranno ansiosi di provare il mercato azionario, ma non è una buona idea.

Oroscopo della salute del Sagittario

Puoi iniziare la giornata con un leggero esercizio fisico o una sessione di yoga. Una passeggiata nel parco per circa 30 minuti al mattino o alla sera è una buona idea per mantenersi in forma sia mentalmente che fisicamente. Alcuni nativi del Sagittario possono sviluppare infezioni lievi come febbre virale, mal di gola o emicrania.