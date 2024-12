Oroscopo settimanale, settimana dal 29 dicembre 2024 al 4 gennaio 2025, Maga Magò legge lo zodiaco e interpreta la volontà degli astri.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Professionalmente, assaggierai il successo. La forte condizione finanziaria è sostenuta da una buona salute.

Oroscopo dell’amore

Evita le discussioni, specialmente nella prima parte della settimana. Le femmine Singe potrebbero ricevere una proposta.

Oroscopo del lavoro

Aspettatevi turbolenze sul posto di lavoro. Coloro che ricoprono posizioni di alto livello possono sviluppare problemi legati allo stress. Gli uomini d’affari saranno felici di trovare nuove partnership che porteranno buoni fondi nei prossimi giorni.

Oroscopo del denaro

La prosperità finanziaria è la parola d’ordine della settimana. Troverai fondi provenienti da diverse parti ed è un momento di buon auspicio anche per lanciare una nuova attività. Puoi acquistare elettrodomestici, un veicolo o anche una nuova casa. Puoi anche pianificare una vacanza all’estero come la ricchezza ora lo consente. Vinci anche una controversia finanziaria con un fratello.

Oroscopo della salute

Ci possono essere problemi legati alla respirazione, che possono essere comuni tra gli anziani. Segui una dieta corretta e mantieni un programma di vita sano. Alcune femmine svilupperanno complicazioni legate allo stomaco, al naso e alle ossa.

Toro – (dal 20 aprile

Prendi provvedimenti per risolvere i problemi nella storia d’amore. Non ci saranno grandi problemi monetari, ma devi controllare la spesa. La tua salute è buona.

Oroscopo dell’amore

Ci possono essere problemi nella storia d’amore e potresti aver bisogno di prendere una posizione matura per risolvere questo problema.

Oroscopo del lavoro

Continua la disciplina al lavoro e questo ti aiuterà a soddisfare le aspettative. Non lasciare che la politica d’ufficio influenzi la tua vita professionale. Se sei in affari, questo è il momento di espanderti oltre gli orizzonti e investire in più iniziative.

Oroscopo dei soldi

Nonostante il buon reddito, piccoli problemi emergono nella settimana. Devi stare attento alle spese e non dovrebbero esserci discussioni con fratelli o amici relativi al denaro.

Oroscopo della salute

La prima parte della settimana è cruciale per coloro che hanno problemi legati al cuore. Coloro che hanno una storia di disturbi legati al fegato devono essere estremamente cauti questa settimana.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Gestisci le finanze con attenzione mentre la salute è buona questa settimana.

Oroscopo d’amore

Non litigare. Le persone sposate devono stare fuori dal romanticismo dell’ufficio in quanto ci sono possibilità che qualcosa si stia preparando tra te e il tuo collega.

Oroscopo del lavoro

Il tuo atteggiamento giocherà un ruolo importante nelle riunioni di squadra e utilizzerà le tue capacità comunicative per impressionare i clienti. Gli uomini d’affari vedranno nuove partnership mentre alcuni trader potrebbero richiedere la gestione delle questioni fiscali.

Oroscopo del denaro

Sei libero di spendere soldi per soddisfare le tue richieste. Tuttavia, è fondamentale mantenere un equilibrio tra entrate e spese. La seconda parte della settimana è di buon auspicio per acquistare dispositivi elettronici e mobili.

Oroscopo della salute

Ci possono essere problemi relativi al petto o al cuore. Alcuni anziani potrebbero anche sviluppare dolori alle ossa. Gli atleti possono anche sviluppare problemi minori. Potresti anche sviluppare problemi di digestione.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Questa è una buona settimana in termini di produttività in ufficio. Anche la finanza e la salute ti sosterranno.

Oroscopo dell’amore

Potrebbero esserci disturbi minori e potrebbe anche sorvenire una relazione precedente durante le discussioni. Evita questo perché le cose potrebbero complicarsi.

Oroscopo del lavoro

I professionisti dell’IT, della sanità, dei media, della legge, dell’animazione, dell’ospitalità, dell’aviazione, del mondo accademico e della finanza avranno una settimana produttiva.

Oroscopo del denaro

Evita le principali decisioni monetarie nella prima parte della settimana, ma la seconda parte è buona per investire in azioni, commercio e attività speculative. Alcune femmine erediteranno una proprietà.

Oroscopo della salute

Non ci sarà un disturbo grave che ti disturbi. Coloro che hanno problemi legati al sonno devono optare per i metodi tradizionali piuttosto che per le medicine moderne. Anche la perdita di capelli, i problemi di vista e le allergie cutanee saranno comuni questa settimana.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

La prosperità sarà la compagna di questa settimana. Anche la salute è buona.

Oroscopo dell’amore

Ci sarà una riunione di vecchi amanti che si sono separati a causa di differenze di opinione. I single che trovano un amante non dovrebbero precipitarsi nel matrimonio.

Oroscopo del lavoro

Non scendere a compromessi sull’impegno professionale. Potresti avere nuovi compiti impegnativi da completare. Se sei in affari, questo è il momento di espanderti oltre gli orizzonti e investire in più iniziative.

Oroscopo dei soldi

Ci sarà prosperità nella vita questa settimana. La seconda parte della settimana è buona per comprare una nuova proprietà o comprare un’auto. Puoi anche tentare la fortuna nel mercato azionario o nel business speculativo.

Oroscopo della salute

Alcune donne possono lamentarsi di emicrania o mal di schiena. Fai attenzione mentre sali le scale e sali su un autobus nella seconda parte della settimana.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Professionalmente, assaggierai il successo. La tua condizione finanziaria è buona, ma la salute richiede un’attenzione speciale.

Oroscopo dell’amore

La tua vita romantica sarà creativa. Alcune femmine si incontreranno con l’ex amante per riaccendere la vecchia storia d’amore, ma questo potrebbe avere un grave impatto sulla relazione attuale.

Oroscopo del lavoro

Nuovi compiti impegnativi ti aspettano e vedrai anche il percorso verso la crescita della carriera chiaro. Banchieri, persone di marketing, sviluppatori aziendali, architetti e accademici possono cambiare lavoro questa settimana.

Oroscopo del denaro

Sei fortunato in termini di finanza. La ricchezza arriverà da molte fonti, tra cui proprietà e investimenti precedenti. I Vergine possono investire con sicurezza nel business speculativo e nel mercato azionario.

Oroscopo della salute

Ci saranno problemi di salute minori. Devi stare attento quando hai problemi legati alla digestione in quanto questo può diventare complicato. Alcuni anziani possono sviluppare problemi legati alla tosse e non perdere i farmaci.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Questa settimana, vedrai attività interessanti nella vita amorosa, inclusa una nuova proposta. Sia il denaro che la salute saranno al tuo fianco.

Oroscopo dell’amore

Non lasciare che problemi minori influentiscano sul flusso d’amore nella relazione. Dedica del tempo al partner e impegnati in attività che entrambi amate. Pianifica una vacanza in una stazione di collina o in spiaggia.

Oroscopo del lavoro

Mantieni tutte le carte strette negli affari poiché i rischi possono verificarsi anche quando sei negligente sugli investimenti. Potresti ricevere una valutazione questa settimana. Alcuni professionisti potrebbero anche vedere opportunità di trasferirsi all’estero.

Oroscopo del denaro

Potrebbero esserci piccoli intoppi, ma devi controllare le spese e superare questa crisi. Alcuni Bilancia riusciranno a risolvere un problema monetario con un amico o un fratello.

Oroscopo della salute

Fai attenzione quando hai problemi legati al respiro. Ci possono essere anche complicazioni legate ai reni. Alcuni anziani possono lamentarsi di disturbi del sonno che richiederanno cure mediche. Alcune donne potrebbero sviluppare febbre virale o infezioni correlate alla pelle questa settimana.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Tutti gli obiettivi professionali saranno soddisfatti e finanziariamente sarai più forte. Anche la salute sarà positiva.

Oroscopo dell’amore

Devi avere un po’ di controllo della tua rabbia e del tuo temperamento in quanto ciò sarebbe utile per spingerti a condurre una buona relazione. Gli Scorpioni single saranno felici di sapere che le possibilità di trovare un nuovo amore sono alte.

Oroscopo del lavoro

Alcuni professionisti, in particolare quelli che si occupano di IT, sanità, finanza, vendite e ingegneria civile, possono trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Questa settimana è buona per cambiare lavoro.

Oroscopo del denaro

La fortuna finanziaria sarà al tuo fianco. Comprerai una nuova proprietà nella prima parte della settimana. Un prestito bancario sarà approvato e sarai anche in grado di cancellare tutte le cose in sospeso.

Oroscopo della salute

La tua salute andrà assolutamente bene questa settimana. Nessun grave problema medico disturberà la vita normale. Rendi l’esercizio fisico parte della routine.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Più opportunità di lavoro busseranno alla porta. Questa settimana è buona per gli investimenti e nessun male ti farà male.

Oroscopo dell’amore

È bene evitare di scavare nel passato. Invece, vivi nel presente per rendere la settimana favolosa in termini di amore. Alcuni maschi possono tornare a una precedente storia d’amore che potrebbe avere un grave impatto sulle loro vite. Nonostante le differenze passate, la tua vita amorosa sarà buona.

Oroscopo del lavoro

La tua produttività è fondamentale e non lasciare che le controversie influenzino la vita in ufficio. Evita le controversie.

Oroscopo del denaro

C’è ricchezza da tutto. Utilizzalo per realizzare i sogni a lungo cari. Gli uomini d’affari riceveranno fondi per un’ulteriore espansione aziendale, in particolare nei territori più recenti. Questa settimana è anche buona per comprare una nuova proprietà.

Oroscopo della salute

Ci saranno alcune infezioni minori. I bambini possono sviluppare febbre virale o mal di gola. Potrebbe esserti richiesto di visitare un medico per problemi legati alla vista.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Mostra più impegno in ufficio e assicurati di gestire diligentemente le finanze. Sei sano e in forma.

Oroscopo dell’amore

Alcune relazioni potrebbero non funzionare e devi lavorare sodo per sistemare le cose. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale in una funzione o durante il viaggio.

Oroscopo del lavoro

Questa settimana si presenteranno nuove opportunità. È tuo dovere trovare il momento giusto per sfruttare l’opportunità di raggiungere una crescita attiva della carriera. Alcuni professionisti viaggeranno all’estero per motivi di lavoro.

Oroscopo del denaro

La prosperità arriverà e tu sei bravo a prendere decisioni di investimento intelligenti. Puoi anche investire in più fonti tra cui azioni e azioni poiché i rendimenti saranno buoni. Gli imprenditori possono andare avanti con i piani di espansione poiché i risultati saranno positivi.

Oroscopo della salute

Puoi fare passeggiate mattutine o serali in quanto ciò migliorerebbe la circolazione sanguigna e la forma fisica in modo considerevole. Bevi molta acqua e la tua pelle potrebbe irradiarsi.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

La vita amorosa richiede più attenzione e la vita finanziaria vedrà alti e bassi questa settimana. Gestisci la salute con attenzione.

Oroscopo dell’amore

Piccoli scontri o lotte legate all’ego ci saranno nella vita amorosa. Le donne sposate potrebbero concepire questa settimana e anche alcune donne single si fidanzeranno.

Oroscopo del lavoro

Nuove opportunità per trasferirsi all’estero busseranno alla porta. I maschi devono essere estremamente attenti quando hanno a che fare con le colleghe. Ci possono essere accuse contro di te, a volte gravi e devi essere pronto ad affrontarle.

Oroscopo del denaro

Ci possono essere problemi finanziari, ma le cose miglioreranno con il passare della settimana. Alcune donne compreranno gioielli e gli anziani possono anche dividere la ricchezza tra i bambini. Gli uomini d’affari riusciranno anche a ottenere fondi aggiuntivi.

Oroscopo della salute

Tieni d’occhio la tua salute. Problemi di salute minori tra cui mal di stomaco, febbre virale ed emicrania saranno comuni. Gli anziani possono soffrire di ipertensione e problemi legati ai polmoni. Bevi molta acqua.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Risolvi i problemi legati all’amore con un atteggiamento positivo. Il tuo impegno professionale ti aiuterà ad affrontare le sfide sul lavoro. Sia la ricchezza che la salute richiederanno attenzione.

Oroscopo dell’amore

Fai attenzione alle espressioni mentre passi del tempo con l’amante. Potresti anche trovare difficile gestire l’atteggiamento testardo dell’amante.

Oroscopo del lavoro

Il tuo impegno sul lavoro avrà un impatto serio e positivo. Una valutazione o una promozione è in arrivo. Mantieni tutte le carte strette negli affari poiché i rischi possono verificarsi anche quando sei neglitente sugli investimenti. La settimana è buona sia in termini di affari che di ricchezza.

Oroscopo del denaro

Questo è un buon momento per investire per un futuro migliore. Alcuni maschi potrebbero aver bisogno di spendere soldi per questioni legali. Gli imprenditori vedranno un buon flusso di fondi che possono anche aiutare nelle espansioni aziendali.

Oroscopo della salute

Anche se possono esserci disturbi minori legati alla tosse e al virus, sarai perfettamente in salute questa settimana.