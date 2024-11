Milano, capitale del cinema sportivo (5-9 novembre). È l’evento finale dei 16 festival nei 5 Continenti; rassegna del circuito “World Challenge Ficts”, la “Federation internazionale Cinema Television Sportifs”, associazione no-profit riconosciuta dal CIO (10.233 soci in 125 nazioni). Il festival ha una precisa denominazione (“Sport Movies&Tv”) fin dal 1983, anno di nascita. Ne è presidente e direttore artistico Franco Ascani, 81 anni, docente universitario, originario di Rodigo (Mantova), unico italiano membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico.

Sei giorni, 150 proiezioni

Nel seicentesco Palazzo dei Giureconsulti (piazza dei Mercanti all’angolo di piazza Duomo) si vivrà una sei giorni di Tv, Cinema, Comunicazione e Cultura sportiva. Allestita una “vetrina mondiale” per Network internazionali, New media, case di produzione, produttori, registi, Comitati olimpici e Federazioni sportive, campioni dello sport, radio, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che illustrano l’universo del televisione e del cinema sportivo attraverso documentari, spot, reportage, fiction , cartoon e tanto altro ancora. In programma 150 proiezioni, (tra cui 30 anteprime mondiali ed europee), 6 Mostre, 4 meeting, 2 work shop, 2 conferenze stampa nonché eventi collaterali di sport e cultura distribuiti in diverse sedi della città in collaborazione con organizzazioni culturali, accademiche e sportive.

Il meglio dello sport di ieri e di oggi

Ci sono tributi a Diego Armando Maradona, a Marco Pantani, Edwin Moses, Ayrton Senna, Sven Goran Eriksson fino ad arrivare all’attualità e quindi a Dusan Vlahovic, Paolo Dybala e all’Inter della seconda stella. Molto ricca anche la lista degli ospiti annunciati sia sportivi come le ”farfalle” e Djokovic sia provenienti da altri campi: Raoul Bova, Antonio Banderas, il regista Claude Lelouch. Oltre all’auditorium Testori dove si svolgeranno le cerimonie, le sedi del Festival 2024 saranno: il Centro Internazionale Brera, il Cinema Centrale (con 2 sale) e la sede Ficts presso l’Anfiteatro Romano.