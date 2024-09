Alberto Angela e il figlio Edoardo, sono davvero identici: “Anche gli stessi capelli”

Alberto Angela presenta il figlio Edoardo e spiazza il web per l’incredibile somiglianza: “Hanno anche gli stessi capelli”.

Alberto Angela, dopo la morte del padre Piero, è diventato il punto di riferimento della divulgazione scientifica, artistica e culturale della televisione italiana. Esattamente come l’illustre papà, conduce programmi in cui racconta ai telespettatori non solo le ultime scoperte della scienza, ma anche la storia e l’arte sia italiana che internazionale. Sempre molto impegnato, raramente si mostra insieme ai propri affetti anche se l’estate che sta per finire ha regalato al pubblico un’immagine inedita del divulgatore scientifico.

Nonostante sia molto discreto e riservato, della vita privata di Alberto Angela si sa che è sposato con Monica da quasi 30 anni ed è anche padre di tre figli: Riccardo 25 anni, Edoardo 24 anni e Alessandro 19 anni. Proprio Edoardo, il secondogenito, è stato pizzicato insieme al padre lasciando di stucco il pubblico.

Alberto Angela e il figlio Edoardo: praticamente due gocce d’acqua

Pur essendo molto impegnato con il lavoro, Alberto Angela ha trovato alcuni giorni per rilassarsi e godersi una splendida vacanza in compagnia della famiglia. A pizzicarlo è stato il settimanale Gente che, in esclusiva, ha pubblicato le foto in cui è insieme al figlio Edoardo. Nell’immagine, il conduttore cammina leggermente avanti rispetto al figlio che, alle sue spalle, lo ricorda sia fisicamente che nell’atteggiamento.

Pur indossando gli occhiali da sole, Edoardo Angela assomiglia tantissimo al papà al punto che, di fronte alla foto, i fan sono rimasti a bocca aperta sottolineando come sembrino la fotocopia l’uno dell’altro. Anche i lineamenti del viso sono praticamente uguali nonostante nella foto, papà Alberto abbia un’espressione più corrucciata.

Dei figli del presentatore si sa davvero poco perché conducono una vita lontano dai riflettori. Tutti e tre, però, erano presenti al funerale di nonno Piero dove, insieme ai genitori, l’hanno salutato per l’ultima volta. Di Riccardo si sa che ama lo sport, passione che condivide insieme al papà a cui, esattamente come il fratello Edoardo, assomiglia tantissimo.

Edoardo, con lui nella foto qui in alto, ha studiato all’Imperial College di Londra, laureandosi in Scienze dei Materiali e seguendo le orme di famiglia: nonno Piero, infatti, aveva ricevuto una laurea honoris causa per lo stesso corso di laurea. Del terzogenito Alessandro, invece, si sa solo che è nato nel 2004 e, sebbene sia giovanissimo, è davvero super riservato al punto da non far trapelare nulla della sua vita.