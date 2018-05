ROMA – Andrea Damante, dopo la rottura con Giulia De Lellis, sta vivendo una seconda “giovinezza”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] L’ex tronista infatti si sta accreditando come uno dei deejay più acclamati in Italia .

A breve, come riporta Alberto Dandolo su Dagospia, uscirà il suo nuovo lavoro. Nel mentre spopola in rete con video e foto che lo ritraggono assieme ad un nano di nome Iulian. Il giornalista aggiunge: “Gia’ un notissimo conduttore avrebbe messo gli occhi su di lui per renderlo una star radiofonica. Di chi si tratta? Ah, saperlo…”.