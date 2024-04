Taylor Swift, le canzoni che ha scritto sul suo grande amore Travis Kelce. Da “The Alchemy” a “So High School”, Swift mette in musica il suo amore per Kelce nel suo nuovo album.

Il 19 aprile, la cantante di “Fortnight” ha pubblicato il suo nuovo album The Tortured Poets Department (e un doppio album alle 2 del mattino).

I fan credono che abbia alcuni testi sul giocatore di football dei Kansas City Chiefs.

Non solo include riferimenti al calcio in una canzone.

Ma canta anche del loro sentimento d’amore “così da liceale” seguendo meme carini che paragonavano la loro storia d’amore a lei che viveva la sua canzone Fearless “You Belong With Me”.

Ovviamente, nota Kelsie Gibson su People, Kelce non è l’unica persona di cui Swift canta nel nuovo album. Mentre Swift descrive un periodo tumultuoso della sua vita personale, scrive testi mirati sui suoi ex fidanzati, tra cui Joe Alwyn, con cui è uscita per sei anni, e Matty Healy, con cui è uscita brevemente nel 2023.

La canzone che attira maggiormente l’attenzione è la traccia 15, “The Alchemy”, che include molti riferimenti al calcio. In tutta la canzone, Swift sembra cantare di un grande “ritorno” dopo vari crepacuori. Ad un certo punto, il testo sembra parlare di abbandonare i suoi ex fidanzati inglesi Alwyn e Healy e di uscire con Kelce mentre canta: “Questi ragazzi scaldano le panchine / Abbiamo avuto una serie di vittorie consecutive”.

The bridge sembra includere anche un riferimento puntuale alla vittoria di Kelce al Super Bowl (per il quale Swift era al suo fianco). “Togliti le magliette e i tuoi amici ti sollevano, sopra le loro teste / Birra attaccata al pavimento, applausi cantati perché hanno detto / ‘Non c’era alcuna possibilità di provare a essere il più grande del campionato’ / Dov’è il trofeo? Lui viene e basta, correndo verso di me”, canta, apparentemente un cenno al ricongiungimento di Kelce con lei sul campo dopo la sua grande vittoria.

In The Tortured Poets Department: The Anthology, il doppio album di The Tortured Poets Department pubblicato alle 2 del mattino, Swift sembra fare un altro riferimento a Kelce in “Chloe o Sam o Sophia o Marcus”. Sebbene i fan abbiano teorizzato che la canzone parli in gran parte delle conseguenze della sua relazione con Healy, include un breve testo sull’andare avanti con qualcun altro (e che qualcun altro potrebbe essere una famosa stella del calcio): “E hai visto le mie ossa fuori con qualcuno di nuovo / che sembrava ti avrebbe vittima di bullismo a scuola.”