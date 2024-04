Emma Marrone: “In Italia non c’è la fecondazione per le donne single. Una stro**ata enorme”

Emma Marrone sogna di diventare mamma malgrado il tumore. Alla cantante hanno infatti rimosso chirurgicamente le ovaie ma, avendo ancora l’utero, potrebbe avere un figlio. Non si tratta, quindi, di un sogno impossibile da realizzare. La cantante lo ha raccontato a Nicolò De Devitiis de le Iene in un’intervista che andrà in onda la sera di oggi, martedì 16 aprile. L’inviato del programma di Italia Uno e la cantante salentina, hanno trascorso insieme due giorni e due notti. E a Nicolò, Emma ha raccontato tantissime cose a proposito della malattia, della perdita del padre e di altri aspetti personali.

Emma ha ripercorso il momento della scoperta del cancro, avvenuta per caso nel 2009: “Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi propose di fare la stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno”. Marrone ha raccontato di aver avuto “paura di morire più di una volta” e che “il tumore si è ripresentato tre volte. La seconda è avvenuta durante le selezioni di Amici nella stagione in cui è poi risultata vincitrice, la terza nel 2013. In questo anno si è decisa la rimozione delle ovaie. Emma sogna ancora oggi di diventare madre: “Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero”, ha spiegato a Le Iene.

Le donne single, in Italia, non possono avere figli, per Emma “una stro**ata enorme”

Marrone però, attualmente non ha un compagno. E le donne single, in Italia, non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita: “Una stro**ata enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre”. La cantante, di questo tema parla da tempo. Queste le sue parole in un’intervista rilasciata l’anno scorso: “Perché per essere madre devo avere un partner?. Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie. Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile”.