Kate Middleton, le sue condizioni di salute sono più gravi di quando si pensava? Il principe William lo fa capire, dichiarando di non essere in grado di sostituire il re Carlo nel tour delle Samoa per alcuni importanti motivi.

Forse la situazione di salute della duchessa potrebbe essere più grave di quanto si pensasse prima, scrive Tuhin Das Mahapatra sull’Hindustan Times: “C’è ancora un’evidente preoccupazione da parte del pubblico per qualsiasi notizia su come sta”.

Tra tutto ciò, sono emersi alcune ipotesi riguardo alle condizioni del principe William secondo cui forse la situazione di salute della duchessa potrebbe essere più grave di quanto si pensasse prima.La pratica comune impone che il monarca o il suo delegato li rappresenti nelle riunioni biennali dei capi di governo del Commonwealth.

Dal 1973, la regina Elisabetta II mantenne questo impegno fino al 2011, quando iniziò a delegare questo ruolo al futuro re Carlo III a causa della sua salute cagionevole.

Previsto per il 24 ottobre 2024, la riunione dei api del Commonwealth di quest’anno si svolgerà a Samoa, creando così un problema per il re Carlo III. Attualmente è in cura per un cancro e i medici gli hanno consigliato di non viaggiare molto.

Il principe William non lascia il fianco di Kate

Ora, è ovvio che il principe William sarebbe quello a intervenire; tuttavia, l’inglese Express ha osservato che “partecipare non è qualcosa che William può affrontare in questo momento a causa della salute di Kate, e sebbene Anne e altri reali che lavorano stiano facendo un ottimo lavoro intervenendo per colmare le lacune a casa, non sono visti ad un livello abbastanza alto da rappresentare il sovrano come leader del Commonwealth”.

Il Duca di Cornovaglia sarà presente con la moglie durante le cure.A prima vista, questa affermazione può sembrare innocua, ma in realtà implica che il principe William si aspetta che la malattia della duchessa continui per altri sei mesi.

La gravità delle sue condizioni non è stata completamente rivelata, ma la durata del trattamento suggerisce una lunga strada da percorrere con un possibile rinvio dei compiti ufficiali fino al 2025 circa.

Toccherà a Carlo di sobbarcarsi il viaggio? Un comunicato afferma: “La presenza di Re Carlo sia all’incontro del Commonwealth che in Australia è considerata determinante nel preservare l’unità del Commonwealth. Nonostante il consiglio medico sconsigli di viaggiare su lunghe distanze, in particolare a causa della differenza di fuso orario che può aumentare esaurimento, il Re resta risoluto nella decisione di intraprendere il viaggio.”