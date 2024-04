Victoria Beckham, al party dei 50 anni esce sulle spalle del marito David

Victoria Beckham compie 50 anni e ha festeggiato il suo compleanno con party esclusivo nel lussuoso club privato Oswald’s di Mayfair, a Londra. La festa, organizzata dal marito David Beckham, è stata ricca di glamour e divertimento, con la presenza di numerosi amici vip e un’incredibile selezione di champagne e vini pregiati.

Il party di Victoria Beckham

Il club privato Oswald’s di Mayfair ha ospitato l’incredibile festa in onore di Victoria Beckham. Circondata dalla sua famiglia e da amici celebri, Victoria ha vissuto una serata indimenticabile, resa ancora più speciale dal gesto romantico del marito David, che a fine serata l’ha portata via sulle spalle come una vera regina, così che il piede rotto di Victoria non le rovinasse la super festa.

All’interno del club c’erano più di 100 ospiti, che si sono riuniti per festeggiare il compleanno di una delle icone più amate del mondo dello spettacolo. Il lusso era palpabile, con bottiglie di Château Mouton Rothschild da 3.000 sterline e champagne a volontà.

La reunion delle Spice Girls

L’evento è stato anche l’occasione per una reunion di eccezione. Infatti, tra gli ospiti c’erano tutte le Spice Girls e le 5 hanno rivissuto i loro momenti d’oro con una performance spontanea sulle note di “Stop”, tra i successi dell’ex gruppo musicale.

Oltre alle Spice Girls, tantissime erano le celebrità presenti alla festa, da Salma Hayek a Tom Cruise passando per Eva Longoria, l’ex marito di Jennifer Lopez Marc Anthony e molti altri che hanno reso l’atmosfera ancora più glamour e affascinante.

A fine serata, David Beckham è uscito dal locale con Victoria che, coperta da maxi occhiali neri, è arrivata al taxi direttamente sulla schiena del marito. La giacca di David copriva Victoria, proteggendola dal freddo, mentre il marito la teneva sulle spalle.

Prima della festa, Victoria ha condiviso uno scatto dolce della sua famiglia su Instagram, esprimendo la sua gratitudine per l’amore e il sostegno che ha ricevuto dai suoi cari e dai suoi fan nel corso degli anni.