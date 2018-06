ROMA – Anna Tatangelo è diventata zia e l’emozione le ha giocato un brutto scherzo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La cantante è infatti svenuta davanti a tutti e ha documentato la sua disavventura su Instagram postando diverse storie.

La Tatangelo infatti ha pubblicato un video in cui si mostra con la classica tutina e cuffia verde da infermiera prima di entrare in sala parto, salvo poi svenire per l’emozione. Libero quotidiano scrive: