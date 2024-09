Ballando con le stelle, arriva il messaggio dopo la scoperta del tumore

Dopo Ballando con le stelle e la scoperta del tumore, la showgirl non nasconde la paura e lancia un messaggio importante.

Non è un momento facile per una delle showgirl più amate dal pubblico italiano e che è stata anche una protagonista indiscussa di Ballando con le stelle dove ha sfoggiato la sua bravura, la sua bellezza, ma anche la sua devozione al lavoro. Con una lunga carriera alle spalle, la showgirl, negli scorsi giorni, ha spiazzato tutti annunciando la necessità di un’operazione per rimuovere un tumore al seno.

Dopo l’operazione, la showgirl è tornata a casa e sta lentamente ritrovando la propria quotidianità ma non nasconde la paura del percorso che la attende dopo la diagnosi di tumore. Con un messaggio sui social, infatti, ha commosso tutti non nascondendo di aver paura, ma al tempo stesso, di essere pronta ad affrontare tutto con coraggio.

Da Ballando con le stelle all’operazione: il messaggio sul tumore

A dieci giorni dall’operazione per la rimozione di un nodulo maligno al seno, Sabrina Salerno è tornata sui social pubblicando non solo foto in cui si mostra alla guida dell’auto e nella sua quotidianità, ma anche un lungo messaggio in cui racconta senza filtri le emozioni di un periodo davvero particolare della sua vita.

“In questo momento sto cercando di elaborare tutto quello che mi è successo in questi mesi. Sono una donna allenata a parare i colpi, non sempre gentili, che la vita mi ha riservato, ma una cosa è certa: gli avvenimenti negativi nascondono sempre un significato speciale e importante” scrive Sabrina Salerno che, in passato, aveva smentito una fake news sul seno rifatto.

“È essenziale per me trasmettere quanto sia importante questa parola: PREVENZIONE. Faccio la mammografia ogni anno da quando ho compiuto 35 anni e, oggi, con determinazione e allo stesso tempo paura, sono pronta ad affrontare il mio percorso, che spero sia veloce e senza troppi intoppi. Un abbraccio a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate giornalmente. Ovviamente, non vedo l’ora di tornare in palestra e sul palco”, ha concluso la Salerno.

Tantissimi i commenti sotto il post sia dai fan che da amiche e colleghe. “Non ti ferma nessuno”, ha commentato Veronica Gentili. “Sei la mia sister del cuore”, scrive Mietta. “Sei fortissima e vedrai che tutto si risolverà al meglio anche perché tutti noi, e come vedi numerosissimi, ti aspettiamo nuovamente sui palchi di tutta Italia”, scrive una signora. E ancora: “Sei una roccia”, “sei una forza della natura”, “Un bel messaggio il tuo!! Sei una donna forte e coraggiosa, riuscirai a superare questo brutto periodo con tutta la tua energia”.