Ballando, Sonia Bruganelli in lacrime: cosa è successo

E’ una Sonia Bruganelli diversa quella che sta partecipando a Ballando con le stelle dove è scoppiata a piangere: ecco cos’è successo.

Sonia Bruganelli, come concorrente di Ballando con le stelle, si sta mettendo in gioco non solo come personaggio televisivo ma anche come donna e mamma. Dopo aver lavorato per anni dietro le quinte e aver fatto l’opinionista per il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, ad un anno dalla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, ha deciso di passare dall’altra parte della telecamere. Le prime puntate non sono state affatto facili per la Bruganelli che ha provato subito a togliersi l’etichetta di “moglie di”.

Schietta e diretta è stata anche la protagonista di un duro scontro con Selvaggia Lucarelli con cui ha poi provato a cercare un punto d’incontro preferendo parlare solo delle sue esibizioni. Nella puntata trasmessa il 26 ottobre 2024, tuttavia, Sonia si è lasciata andare alle lacrime e il motivo ha commosso tutti.

Sonia Bruganelli: perché ha pianto a Ballando con le stelle 2024

In ogni puntata di Ballando con le stelle 2024, tutti i concorrenti si raccontano dietro le quinte svelando un lato inedito della loro vita. La Bruganelli, così, davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci, ha aperto il proprio cuore parlando della nascita della primogenita Silvia che la segue ogni sabato restando incollata davanti alla tv. Dopo averle regalato grandi emozioni rischiando anche l’eliminazione, la Bruganelli non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando il periodo in cui è diventata mamma per la prima volta, ma anche quello più doloroso.

“Purtroppo a 27 anni io ho vissuto il dolore più grande nel momento in cui avrei dovuto vivere la gioia più grande. La cosa più grande che puoi dare a tua figlia è la vita, ma anche la salute, una vita di sorrisi, di pianti e di tutto, e all’improvviso ti rendi conto che la vita di tua figlia sarà invece una vita in salita”, ha raccontato la Bruganelli che aveva immaginato il giorno della maternità diversamente.

“Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata all’ultimo mese di gravidanza, per una serie di negligenze non nostre. Silvia, l’ho vista quando me l’hanno messa in braccio appena nata, perché non era stata ancora operata, poi quando l’ho portata in casa era già un’altra bambina. L’ho avuta per cinque minuti”, ha detto ancora facendo fatica a trattenere le lacrime.

Per la Bruganelli, diventata mamma per la prima volta, non è stato facile affrontare tutto. “Come famiglia abbiamo scelto di fare nucleo e lo facciamo ancora, poi vedi lei che cresce, gli altri figli che crescono e che ti mettono una mano sulla spalla e ti dicono: ‘mamma, quello che dovevi fare l’hai fatto, ora vivi!…”, conclude Sonia nel filmato che ha così deciso di tuffarsi in un’avventura che rende le sue giornate più leggere.