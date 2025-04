Una Barbara D’ Urso inaspettata spunta sui social e fa un appello accorato, stupendo e commuovendo tutti i suoi follower.

Il mondo della televisione riserva sempre delle sorprese, anche in circostanze dolorose. L’ex volto di Canale 5, da tempo fuori dagli schermi, ha stupito tutti con un post rivolto ad un personaggio famoso che in questi giorni sta vivendo un periodo molto difficile e delicato della sua vita a causa di gravi problemi di salute.

Si tratta di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte infatti è ricoverato al Gemelli di Roma per una forte depressione, che lo priva del nutrimento e che sta mettendo in allarme tutti, amici, conoscenti, colleghi e i suoi parenti stretti. Sua figlia Evelina infatti che non lo vedeva dal settembre scorso in un’intervista ha raccontato di averlo trovato molto cambiato.

“La situazione è veramente drammatica. Molto peggio di quanto avevo letto e mi aspettassi. Ho trovato una desolazione, una solitudine profonda che non riuscivo ad attribuire a mio padre – ha riferito – Dimagrito in modo quasi irrecuperabile, terribilmente invecchiato, muto. Sembrava avesse cento anni. Mi sono domandata: ma come può un uomo come lui, pieno di energia, di voglia di vivere, provocatore, entusiasta della vita e del mondo, sempre circondato, essere ridotto così?”

Le parole di supporto e vicinanza di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha condiviso sui suoi profili social un appello disperato che immediatamente è diventato virale. La conduttrice si rivolge direttamente a Vittorio Sgarbi:

“Vittorio sì lo so che sai benissimo che sono Barbara…Non va bene che fai così no no no no no no.” Esordisce per poi proseguire: “Ma tu dimmi una cosa, ma nel caso in cui io tornassi in televisione, ma secondo te io con chi litigo? Chi viene in trasmissione a urlarmi e a dirmi capra capra capra.. e poi ha la delicatezza e il coraggio di tornare in diretta in trasmissione portandomi delle rose e chiedendomi scusa? No, dimmi un altro che lo fa. Per forza tu! Quindi mi raccomando: forza! Usciamo da questo tunnel [..] perchè poi alla fine c’è la luce, é chiaro? Hai capito caprone? Mi manchi e ci manchi a tutti quanti noi.Col cuore.”

Vittorio Sgarbi ha subito un grosso cambiamento. Il pubblico lo conosce come un uomo fumantino, sempre attivo e pronto a dire la propria, anche a costo di sfociare in furiosi battibecchi e litigi, come spesso è accaduto nei salotti televisivi di cui è stato ospite. “È una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare”. Ha confessato tempo fa in un’intervista: “Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta”.