Beautiful anticipazioni americane: la decisione di Brooke cambierà per sempre tutto

Beautiful anticipazioni americane: dopo essere diventata amica di Taylor, Brooke cambia tutto con una clamorosa decisione.

Beautiful non smette di regalare colpi di scena e nelle prossime puntate, come svelano le anticipazioni americane, le emozioni non mancheranno affatto. Protagoniste saranno ancora Brooke e Taylor che, da anni, si contendono il cuore di Ridge Forrester che, nel corso degli anni, ha avuto storie con entrambe non riuscendo mai a dimenticarle. Ridge, infatti, si è sempre diviso tra Brooke e Ridge formano famiglie con entrambe ma nei mesi scorsi, di fronte alla continua indecisione dello stilista, sono state le due donne a prendere una clamorosa decisione.

Non volendo più litigare per Ridge, infatti, Brooke e Taylor hanno fatto un accordo diventando amiche e rinunciando all’amore di Forrester. Tuttavia, nelle prossime puntate di Beautiful, stando a succulente anticipazioni americane, una decisione di Brooke cambierà ancora una volta tutto dando nuovamente il via a discussioni e colpi di scena.

Beautiful anticipazioni: torna il triangolo di Brooke, Ridge e Taylor

Negli ultimi anni, gli autori di Beautiful hanno dato spazio soprattutto alle nuove generazioni sviluppando le storie di Steffy, Liam e Hope ma, nelle prossime puntate, tornerà in auge il triangolo amoroso più famoso della soap opera americana che non chiuderà affatto come, invece, si vociferava tempo fa.

Nonostante abbiano più volte tentato di separare le proprie strade, Brooke e Ridge non sono mai riusciti a stare separati e nelle prossime puntate torneranno ancora insieme deludendo Steffy e Thomas che, invece, hanno sempre sperato di rivedere i genitori felici e innamorati. Nelle prossime puntate, però, Taylor farà di tutto per riavere lo stilista.

Durante un periodo di crisi familiare che porterà nuovamente Brooke ad allontanarsi da Ridge, Taylor che, nelle future puntate avrà il volto dell’attrice Rebecca Budig, non resterà ad aspettare ma proverà ad approfittare della crisi di coppia. La psichiatra, infatti, si insinuerà nel rapporto tra i due e, facendo leva sui ricordi, sui momenti difficili che hanno affrontato, proverà a rubare ancora il cuore del figlio di Stephanie Forrester.

Le anticipazioni americane di Beautiful, inoltre, parlano anche di una scena segreta che è stata girata a Montecarlo e di cui ha parlato Katherine Kelly Lang in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Siamo stati a Monte-Carlo per il Festival, chissà che non sia stata girata anche qualche scena segretissima”. Insomma, dopo oltre 30 anni, Beautiful continua a sorprendere i propri fan con clamorosi colpi di scena.