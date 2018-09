ROMA – Belen Rodriguez e Andrea Iannone aspettano un figlio? Questo il rumors lanciato da Novella 2000 che cita amici della coppia. Dopo la crisi di inizio estate, la showgirl argentina e il pilota di MotoGp sembrano aver superato ogni problema e appaiono più uniti che mai.

Belen e Andrea hanno passato l’estate in famiglia, concedendosi una lunga vacanza dopo l’impegno della showgirl in televisione con Balalaika, programma dedicato ai Mondiali di calcio in Russia condotto insieme a Nicola Savino e Ilary Blasi. Anche Andrea ha preso una pausa dalla sua Suzuki e dal MotoGp per godersi l’intesa ritrovata.

E se Belen aveva sempre dichiarato di voler regalare un fratellino a Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino 5 anni fa, ora l’indiscrezione di Novella 2000 parla di un bebè in arrivo: