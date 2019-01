ROMA – Belen Rodriguez ed Ezequiel Lavezzi sono fidanzati? Il rumors impazza dopo le indiscrezioni del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sembra che la showgirl e il bomber argentino, che erano vecchi amici, si siano ritrovati. Proprio con lui la bella Belen sarebbe pronta a dimenticare Andrea Iannone e Stefano De Martino.

Belen si trovava in vacanza con gli amici in Uruguay dopo la rottura con Iannone e proprio in Sudamerica ha incontrato il calciatore, che militava nel Napoli. Stando a Chi, in uscita il 9 gennaio, sembra che di due abbiano deciso di passare insieme queste vacanze dal quale sia nato un flirt.

Se la 34enne starebbe frequentando in gran segreto l’attaccante Lavezzi, i suoi due ultimi ex non starebbero a guardare: Andrea Iannone è stato paparazzato di recente a cena con un mora misteriosa, anche se la notte di Capodanno l’ha passata in un locale di Milano in compagnia di Fabrizio Corona.