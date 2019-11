ROMA – Il presunto flirt tra Belen Rodriguez e Andrea Damante, secondo quanto svelato da Chi, sarebbe avvenuto mentre quest’ultimo era ancora fidanzato con Giulia De Lellis. Ora sembrano spuntare nuovi dettagli su questa relazione clandestina. A pubblicarli è stato il settimanale Spy che parla di un rapporto che si sarebbe consumato nel giugno del 2018 dopo un concerto di Fedez e J-Ax. I due si sarebbero conosciuti a una serata di karaoke – a testimonianza c’è anche un video che è finito sui social – dove sarebbe nata la scintilla. Andrea Damante in quel momento pare fosse in crisi con la De Lellis.

E’ da qualche settimana infatti che le due si lanciano frecciatine tramite il web. Ad iniziare Giulia De Lellis che in una stories su Instagram aveva parlato di segreti in pronunciabili: “Se parlo rovino famiglie”. La influencer non ha poi nascosto i numerosi tradimenti fatti dal suo ex, confessando nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto” anche la presenza di persone note. Secondo molti invece, all’origine della lite ci sarebbe il business e l’allontanamento di Giuseppe Dicecca, storico collaboratore dell’argentina entrato nello staff dell’influencer. Infine pare che Giulia si sia presa la sua rivincita proprio con l’ex di Belen, Andrea Iannone.

Fonte: SPY.