ROMA – Nuovi retroscena sulla presunta rottura tra Stefano di Martino e Belen Rodriguez li fornisce Ivan Rota su Novella 2000.

Il giornalista scrive di come “la mamma di Belen ha smesso di seguire Stefano sui social e il fratello di Belen, Jeremias, gli lancia frecciatine via web. Inoltre Stefano Di Martino ha messo diversi like su Instagram alla sua ex Emma Marrone, cosa che avrebbe infastidito sua moglie. Molti amici dicono però che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile”.

Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e la showgirl è durato meno di un anno.

Era aprile quando Belen aveva dichiarato di pensare al secondo figlio con suo marito e sembrava uno scenario possibile per coppia. Eppure qualcosa sembra essere andato storto.

Prima c’è stata una violenta litigata, sentita da tutti i condomini del palazzo. Poi De Martino ha lasciato Milano per tornare a Napoli, approfittando della necessità di trasferirsi nella città campana per registrare le nuove puntate del suo programma Made in Sud.

Lei nel mentre si mostrava senza fede sui social. Il settimanale Chi ha rilanciato le voci ma Stefano, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha preferito il silenzio, rotto solo per lanciare una frecciata a sua moglie via social.

Infine fonti vicine all’ex ballerino, al settimanale Oggi hanno parlato dell’indole di De Martino di “concedersi avventure”, alla quale consegue quella di Belen di controllare il marito, che sarebbe alla base dell’allontanamento. (fonte NOVELLA 2000)