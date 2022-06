Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati. Ad annunciarlo pubblicamente è stato lo stesso cantante del duo Benji & Fede con una lunga e struggente lettera d’addio su Instagram. L’amore tra Bella e Benji era esploso tre anni fa.

Lo scorso ottobre a Verissimo la coppia aveva raccontato dei loro piani per un matrimonio in due tappe, tra il Lago di Como e gli Usa. Lui le aveva fatto la proposta sul set di Time is Up, il loro primo film insieme.

Bella Thorne e Benji, il bellissimo addio su Instagram

“Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti – scrive il cantante su Instagram – Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei”.

Benji racconta di aver scoperto il significato di “amore incondizionato” grazie all’attrice americana e di essere stato “salvato” dall’amore di lei.

Bella Thorne, l’augurio commovente di Benji

“Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego”, prosegue la lettera in cui il cantante si dice pronto per un nuovo capitolo della sua vita.

“Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando doveva esserlo”.

A Bella, Benji scrive: “Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”.