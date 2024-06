Bianca Censori praticamente nuda, indossava un completo molto succinto quando si è presentata a un incontro a Prato, in Italia, insieme al marito, il rapper Kanye West, 46 anni.

La giovane australiana di origini siciliane, 29 anni – che è stata recentemente vista stringersi un cuscino al petto con il rapper al loro ritorno in Italia – è scesa da un veicolo mentre seguiva l’artista musicale in un edificio.

La coppia – che si è sposata nel dicembre 2022 – è arrivata a Firenze meno di un anno dopo essere stata coinvolta in polemiche a seguito delle accuse di atti osceni durante un giro in gondola a Venezia.

All’arrivo a Prato, Censori è stata vista lasciare ben poco all’immaginazione in un succinto body bianco sostenuto da spalline stile cavezza, descrivono By Jacqueline Lindenberg e Sonia Horon sul Daily Mail, dove si possono contemplare immagini che confermano l’affermazione: Si potevano vedere grandi ritagli sia sulla parte sinistra che su quella destra del vestito, esponendo i suoi lati nudi per un bagliore sensuale.

Le sue ciocche scure erano tirate indietro e acconciate in modo elegante, impedendo che le ciocche sciolte cadessero sul suo viso. Bianca, aggiungono le giornaliste del Mail, ha scelto di non aggiungere gioielli appariscenti per consentire all’outfit di essere il punto focale principale durante l’uscita.

Mentre scendeva dal taxi, Censori teneva facilmente in mano un taccuino sulle cui pagine erano abbozzati vari disegni.

Kanye West era in Italia per supervisionare la produzione del suo marchio di abbigliamento Yeezy nella città italiana.

West ha anche indossato un completo completamente bianco composto da un paio di pantaloni larghi e una felpa con cappuccio abbinata sopra. Per il tocco finale, la star ha indossato un paio di scarpe bianche.

La coppia è stata accolta da un altro individuo che stava aspettando fuori e ha condotto dentro sia Kanye che sua moglie.

Lunedì, i due sono stati avvistati mentre arrivavano a Firenze – con Censori che girava la testa in un body bianco con perizoma mentre teneva un cuscino sul petto.

Ha completato il look generale indossando un paio di stivali neri con tacco sopra il ginocchio.

Bianca sembrava ispirarsi ad un outfit simile che indossava a Firenze l’anno scorso, dove stringeva al petto un cuscino viola mentre vagava per le strade della città.

Durante il precedente viaggio italiano nel 2023, Censori ha indossato una serie di abiti eccentrici.

I suoi abiti trasparenti e a rete, che lasciavano il seno ben visibile, erano descritti dagli utenti dei social media come “irrispettosi” in un paese noto per la sua eredità cattolica conservatrice.

Il viaggio arriva dopo la fuga solitaria di Bianca nella sua nativa Australia. Sabato è stata avvistata a casa senza West.

La modella è stata vista pranzare al trendy Mario’s Café di Fitzroy, Melbourne con i suoi genitori, secondo l’Herald Sun: “Bianca Censori, è tornata a Melbourne – completamente vestita – e ha gustato un abbondante piatto di pasta in un iconico ristorante di Brunswick St. Dopotutto è quasi inverno”.

In contrasto con il suo abbigliamento solitamente audace, Bianca, che lavora come responsabile dell’architettura presso il marchio Yeezy di Kanye, indossava un maglione color kaki di Miu Miu e “si è confusa con la folla del pranzo”, afferma ancora l’Herald Sun.

A maggio, la famiglia e gli amici di Censori hanno espresso preoccupazione per il fatto che il rapper avrebbe trascinato Bianca “nel mondo dei film per adulti” in seguito all’ultima impresa di Kanye con Yeezy Porn.

Il ritorno di Kanye e Bianca in Italia arriva anche poco dopo che il rapper è rimasto silenzioso nel corso di un’indagine per un presunto incidente allo Chateau Marmont che ha coinvolto sua moglie e i gemelli Mark e Jonnie Houston.

La star avrebbe preso a pugni uno dei gemelli a causa delle affermazioni secondo cui Censori era stata “fisicamente e sessualmente” da uno di loro ad aprile in un hotel di Los Angeles.

Le forze dell’ordine hanno detto a TMZ che ipotizzano che Kanye – che si fa chiamare anche Ye – così come i gemelli di Houston abbiano risolto privatamente il problema.

E a causa della mancanza di prove e della mancata risposta da parte dei tre, la polizia non è in grado di inviare il caso all’ufficio del procuratore della città di Los Angeles, sebbene il caso rimanga aperto.