Britney Spears ha deciso di entrare volontariamente in un rehab, a un mese dal suo arresto con l’accusa di guida sotto l’effetto di alcol e droghe. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante ai media statunitensi, che ha spiegato come la cantante abbia scelto autonomamente di intraprendere un percorso di cura.

L’arresto e le accuse di guida in stato di ebbrezza

L’episodio risale al 4 marzo, quando Britney Spears è stata fermata dalla polizia stradale della California dopo essere stata segnalata per una guida “irregolare e ad alta velocità” a bordo della sua BMW. Secondo le autorità, la cantante avrebbe mostrato segni evidenti di alterazione e si sarebbe sottoposta a una serie di test di sobrietà sul posto.

Dopo l’arresto, il suo entourage aveva definito l’episodio “completamente inaccettabile”, sottolineando la necessità di un intervento immediato per tutelare la salute e il futuro della popstar. Il procedimento giudiziario resta comunque aperto e Spears dovrà comparire in tribunale in California nelle prossime settimane per rispondere dell’accusa di guida in stato di ebbrezza.

La decisione di entrare in riabilitazione

Secondo il suo portavoce, la scelta di entrare in una struttura specializzata rappresenta un passo importante verso il recupero personale. La famiglia e i collaboratori più vicini starebbero lavorando a un piano di supporto per garantire stabilità e benessere alla cantante. “Britney sta facendo i passi giusti e collaborerà con la legge”, ha dichiarato il rappresentante, aggiungendo che questo potrebbe essere l’inizio di un cambiamento necessario nella sua vita.

Una vita sotto i riflettori tra successo e fragilità

Britney Spears è una delle artiste pop più famose e influenti al mondo, con successi internazionali come Baby One More Time, Toxic e Stronger. La sua carriera è stata però segnata anche da momenti difficili e da una lunga tutela legale durata 13 anni, terminata nel 2021, durante la quale la gestione della sua vita personale e finanziaria era stata affidata al padre.

Dopo la fine della conservatorship, il padre aveva dichiarato che il percorso era stato necessario per riportare stabilità nella vita della cantante. Oggi, con questa nuova fase di riabilitazione, la Spears si trova nuovamente a dover affrontare un momento delicato, mentre i suoi sostenitori sperano che possa ritrovare serenità e controllo della propria vita.