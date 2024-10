Carolyn Smith, l’avete mai vista da ragazza? Bellissima, ecco com’era

Carolyn Smith è una bellissima donna, ma l’avete mai vista da ragazza? Ecco com’era la regina di Ballando con le stelle.

Capelli corti e biondi, sorriso radioso e occhi pieni di vita per Carolyn Smith che, non solo è un pilastro di Ballando con le stelle, ma è anche uno dei volti televisivi più amati dal pubblico. Sempre ottimista e piena di entusiasmo per la vita, Carolyn Smith che da tempo combatte contro il tumore, ogni sabato, presiede la giuria di Ballando con le stelle emozionandosi con le storie che i concorrenti raccontano prima di ogni esibizione.

Empatica, ma anche severa nei voti, la sua presenza nella giuria di Ballando con le stelle è fondamentale. Edizione dopo edizione, inoltre, la Smith è anche diventata un’icona di stile per i suoi look sempre colorati, ricercati, ma anche eleganti e raffinati. La Carolyn Smith di oggi la conoscono tutti, ma in pochi la ricordano quando, ancora ragazza, incantava tutti sulle piste da ballo internazionali.

Carolyn Smith da ragazza: una bellezza spettacolare

Carolyn Smith ha cominciato a ballare quando aveva solo tre anni non immaginando che la danza sarebbe diventata la sua passione e il suo lavoro. Dopo aver studiato danza moderna, jazz e afro, a 15 anni si specializza in danza latino-americana cominciando a partecipare alle prime gare. E’ l’inizio di una carriera straordinaria durante la quale Carolyn ha vinto numerosissimi premi.

Nel 1986 si trasferisce in Italia e, in seguito ad un grave infortunio, si ritira dalla danza agonistica dedicandosi definitivamente all’insegnamento. Il 2007 è l’anno che segna la svolta e l’inizio di una nuova avventura ovvero quella nella giuria di Ballando con le stelle. La danza, dunque, ha sempre fatto parte della vita della Smith come è facile intuire anche dalle numerose foto che pubblica sui social in cui si mostra nelle vesti di ballerina come quella che vedete qui in basso.

Stesso sorriso e stessi lineamenti di oggi per la Smith nella foto che vedete qui in alto scattata durante una delle tante gare di ballo a cui ha partecipato nel corso della sua carriera. “Per qualcuno è International Dance Day. Per me e tanti altri è Danza tutti i giorni dalla mattina fino la sera. È l’aria che respiro e l’emozione che vivo ogni momento che diventa una cosa speciale e indelebile. Viva la danza a 360 gradi”, si legge nella didascalia che accompagna la foto e che rappresenta un pezzo importante di vita dell’ex ballerina.