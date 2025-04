Caterina Balivo stravolge il look per la primavera: la conduttrice cambia colore di capelli e lascia tutti senza parole.

Caterina Balivo spiazza i fan presentandosi sui social e in diretta con un look decisamente diverso rispetto a quello sfoggiato negli ultimi anni. Protagonista da anni del mondo della televisione italiana, Caterina Balivo è ormai diventata una componente di tutte le famiglie che, ogni giorno, seguono con affetto lei e il programma La volta buona.

Sempre bellissima e in splendida forma, la Balivo, pur cambiando look nel corso degli anni, resta sempre bellissima. La conduttrice, tuttavia, ha deciso di dare un tocco di colore alla sua immagine e, dopo anni, ha detto addio al castano sfoggiando un colore decisamente inedito per lei.

Il nuovo look di Caterina Balivo che sta facendo impazzire tutti

Mamma, moglie e donna in carriera, Caterina Balivo è super impegnata ma non rinuncia a concedersi qualche coccola per curare la bellezza che le è stata donata da Madre Natura. Oltre a mostrarsi totalmente al naturale quando si concede massaggi facciali che rendono la pelle del suo viso pulita e fresca come quella dei bambini, la Balivo ha deciso di mostrare il colpo di testa che ha deciso di fare per la primavera 2025.

Pur passando dai capelli ricci a quelli lisci, da una lunghezza media ad una più corta, la Balivo non ha mai rinunciato al castano che è il suo colore naturale. Almeno fino ad oggi. Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, la Balivo ha annunciato di aver cambiato colore di capelli e aver optato per un rosso ciliegia.

“Da tempo volevo provare un colore nuovo ed eccomi! Mi piaccio e a voi piace questo rosso cherry”, ha scritto la conduttrice nella didascalia che accompagna la foto. “Hai sempre gli occhi che ti brillano”, commenta Adriana Volpe. “Io ti preferisco castana. La natura non sbaglia mai… Se avevi voglia di cambiare, hai fatto bene a farlo. La libertà è il colore da indossare ogni giorno”, scrive una ragazza. E ancora: “Eri più bella al naturale”, “Mozzafiato”, “Stupendo”.

Insomma, i fan si dividono a metà tra chi apprezza la nuova immagine della Balivo e chi, invece, la preferiva al naturale. Quella di Caterina sarà una scelta definitiva? Deciderà di tenere il rosso ciliegia anche per tutta l’estate o tornerà al suo amato castano? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.