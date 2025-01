C’è una nuova Duchessa che si sta prendendo meriti e attenzioni all’interno della Royal Family: Camilla ha una rivale?

Il periodo difficile dell’anno appena passato di Kate Middleton e Re Carlo a causa delle rispettive malattie li ha messi al primo posto come principali e adorati membri della Corona. Certo, Re Carlo è in una posizione di massima rispettabilità, essendo il Re, cosa che non ha affatto oscurato il fascino irresistibile della principessa del Galles.

Suocero e nuora si sono trovati sulla stesa strada tortuosa a causa di questa orribile coincidenza e intenerendo tutti i sudditi si sono molto avvicinati. Re Carlo infatti in svariate interviste ha confidato di considerare Kate la figlia che non ha avuto e più volte l’ha chiamata la mia amata nuora.

Si sa ampiamente inoltre, di quanto Carlo sia legato alla sua carissima moglie Camilla: unica fortezza in cui ama rifugiarsi, nonché unico amore della sua vita (per il dispiacere della compianta Lady Diana). Eppure, pare che in questi ultimi giorni il Re abbia una nuova pupilla, un’altra donna che avrebbe conquistato il suo cuore.

E’ lei quella amata da tutti

Sta sempre di più crescendo il ruolo di Sophie, Duchessa di Edimburgo, all’interno della famiglia reale britannica e della sua stretta collaborazione con Re Carlo III. Sophie, moglie del Principe Edoardo, fratello di Carlo, ha assunto sempre più responsabilità, rappresentando spesso il Re in eventi ufficiali, specialmente durante il periodo di riposo forzato del sovrano.

Una novità che non è passata inosservata grazie alla sua capacità di rappresentare la Corona in modo efficace e discreto. Carlo le ha concesso il titolo di Duchessa nel 2023, riconoscendone l’importanza e la fiducia.

Un gesto che se offusca un pochino Kate Middleton, potrebbe fare ingelosire Camilla? Sophie era molto vicina alla regina Elisabetta, che la trattava come una figlia, molto di più dell’attuale regina, che come si sa, con la defunta suocere ha anche avuto screzi in passato. Si racconta che entrambe si sentissero telefonicamente ogni giorno e che lei la chiamasse “mamma”. La discrezione di Sophie e le sue capacità organizzative le hanno fatto guadagnare il rispetto della famiglia reale e del pubblico.

Nata in una famiglia di classe media, la Duchessa è stata consulente di pubbliche relazioni prima di sposare Edoardo nel 1999. È una figura umile e priva di scandali, ammirata per la sua professionalità. Oltre a essere apprezzata da Carlo, Sophie è amata dai sudditi britannici, che vedono in lei una continuatrice dell’eredità della Regina Elisabetta.