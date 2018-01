Cecilia Rodriguez smentisce le voci di matrimonio con Ignazio Moser: “L’anello…”

ROMA – Cecilia Rodriguez smentisce le voci di matrimonio in arrivo con Ignazio Moser. Qualcuno nei giorni scorsi aveva notato un anello nuovo ma Cecilia smentisce tutto:

“Alt. Vi devo fermare subito – ha rivelato al settimanale “Spy” – l’anello è un regalo bellissimo di mia sorella Belen. Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso”.

Niente matrimonio alla porte quindi: “Per ora dunque niente nozze. Anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero già sposati. Non è detto che un giorno non succederà. Ma non corriamo troppo. Per ora stiamo benissimo così”.

Un accenno anche a Francesco Monte, pronto all’Isola dei Famosi: “Sono contenta per lui. Io ho già fatto il reality. Non sarà una passeggiata. Il resto non mi interessa”.