Che macchina guida Fedez e quanto costa: il rapper non bada a spese, ecco il valore delle supercar dell’artista.

Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, è il nome al centro del gossip da mesi dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Dopo aver trascorso un’estate in giro per l’Italia, tra un impegno musicale e un altro e qualche giorno di vacanza con i figli Leone e Vittoria e gli amici, con Tony Effe, ha dato vita ad un dissing diventato virale sui social e che ha portato guadagni ad entrambi.

Con l’addio a Chiara Ferragni, Fedez ha cambiato casa trasferendosi in un nuovo appartamento non molto distante da quello in cui vive l’imprenditrice digitale con i figli. Oltre alla nuova casa, inoltre, Fedez ha deciso di coccolarsi acquistando una nuova macchina il cui valore è davvero stellare.

Fedez allarga la collezione di supercar: quanto costa la nuova macchina

Appassionato di auto di lusso e sportive, il rapper ha deciso di aggiungere un nuovo pezzo alla sua collezione di supercar. A svelare il modello acquistato è stato lo stesso Fedez che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha annunciato di aver acquistato una Ferrari Roma Spider. Il rapper, però, al rosso, ha preferito un elegante celeste retrò. Il costo del bolide è di 250mila euro, optional esclusi.

Quella acquistata, in realtà, non è la prima Ferrari presente nella collezione di Fedez che, già qualche anno fa, aveva acquistato una Ferrari Roma con un prezzo da listino che parte da 240mila euro. Nella collezione dell’artista, tuttavia, non figurano solo Ferrari. Nel 2018, su Instagram, aveva postato su Instagram una foto accanto a una Lamborghini Huracan il cui prezzo parte da 235.500 euro.

Spazio anche ad una Bmw X7 il cui prezzo parte da 111mila euro. Tante, dunque, le supercar di proprietà di Fedez che ha anche acquistato anche una Porsche 911 bianca per la quale occorre pagare almeno 127mila euro.

Sono davvero tante le supercar presenti nel garage di Fedez che ama circolare per le strade di Milano a bordo delle sue auto. In realtà, tuttavia, non si sa se tutte le auto elencate siano ancora nel garage del rapper o se qualcuna sia stata venduta. La passione per le auto dell’ex marito di Chiara Ferragni, tuttavia, è nota a tutti e, a quanto pare, la condivide anche con papà Franco che, solitamente, testa per primo le auto acquistate dal figlio come ha fatto in occasione dell’acquisto della Ferrari Roma Spider.