Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, parla un’amica di lei

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera escono alla scoperta e si godono il nuovo amore: un’amica di lei svela tutta la verità.

Chiara Ferragni volta pagina e cancella l’ultimo anno che, per lei, sia dal punto di vista professionale che sentimentale, è stato durissimo. Tutto è cominciato con il Pandoro gate, scoppiato a dicembre 2023 e che, in poco tempo, ha fatto crollare la Ferragni sia nella sfera pubblica che in quella privata. E’ l’inizio di uno dei periodi più difficili della vita dell’imprenditrice digitale che decide anche di mettere fine al matrimonio con Fedez.

Tante le indiscrezioni intorno all’immagine dell’imprenditrice che, non solo si è staccata dai social pubblicando pochissimo della propria vita privata, ma sta provando ad andare avanti dedicandosi ai figli, al lavoro e anche ad un nuovo amore.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: cosa pensano le persone vicine all’imprenditrice

Non sembrano esserci possibilità per un ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez come, invece, continuano a sperare i fan più romantici dell’ormai ex coppia. Se, infatti, Fedez continua ad essere al centro del gossip per presunte frequentazioni, la Ferragni sembrerebbe fare sul serio con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli ed erede dell’omonima famiglia che ha fondato l’azienda.

Il 41enne, dopo il diploma al Liceo Scientifico, si è laureato nel 2008, in Business Management alla prestigiosa London English School per poi cominciare a lavorare nell’azienda di famiglia. Anche Giovanni Tronchetti Provera, esattamente come la Ferragni, ha un matrimonio finito alle spalle. E’ stato, infatti, sposato con l’imprenditrice di origini tedesche Nicole Moellhausen con cui ha avuto tre figli. Il matrimonio tra i due, dopo sette anni, è finito un anno fa.

Attualmente, il nome di Tronchetti Provera è accostato a quello di Chiara Ferragni con cui è stato pizzicati recentemente in dolci atteggiamenti. Accanto a Giovanni Tronchetti Provera, la Ferragni appare serena e felice al punto che la presunta, nuova frequentazione, sarebbe approvata anche dalle persone a lei più vicine come fa sapere il settimanale Oggi secondo cui la presunta, nuova coppia avrebbe trascorso insieme la notte di Halloween mostrandosi molto affiatata.

“Giovanni è una bella persona. Sono felice” avrebbe rivelato un’amica della Ferragni che, a sua volta, sarebbe entusiasta della nuova possibilità che le ha regalato la vita. “Era nel mio destino”, avrebbe detto la Ferragni che si starebbe così una nuova fase sentimentale dopo gli ultimi anni vissuti accanto a Fedez con cui ha avuto i figli Leone e Vittoria.