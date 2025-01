L’apparizione virale di Timothée Chalamet in bicicletta all’anteprima londinese del suo film finisce male: l’attore è stato multato per parcheggio illegale. A rivelarlo è stato lo stesso Chalamet – in questi giorni in Europa per promuovere A Complete Unknown – durante il talk show francese Quotidien. ”E’ ecologico!”, ha spiegato l’attore quando gli è stato chiesto il motivo per cui ha preso questo mezzo di trasporto per recarsi alla premiere.

In più Chalamet voleva sfuggire al traffico, per cui gli era sembrata la soluzione più adatta per arrivare in tempo sul red carpet. Non aveva fatto i conti però con il rigido codice dell’app del bike sharing. Così dopo la premiere del biopic su Bob Dylan, Chalamet si è visto recapitare una multa da 65 sterline per non aver parcheggiato il mezzo correttamente.