Claudia Mori, com’è oggi a 80 anni la moglie di Adriano Celentano

Claudia Mori ha compiuto 80 anni e vive lontano dal mondo dello spettacolo: ecco come sta e com’è oggi la moglie di Celentano.

Claudia Mori e Adriano Celentano formano ancora la coppia più bella del mondo, esattamente come cantavano intonando una delle loro canzoni più celebri. Sposati dal 1964 dopo essersi incontrati nel 1963 sul set del film Uno strano tipo, i due artisti, oggi, sono sempre più uniti e innamorati. Dopo aver lavorato per tanti anni insieme, hanno scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo godendosi la tranquillità della loro bellissima casa immersa nel verde in Lombardia.

Da tempo, infatti, sia la Celentano che Claudia Mori non appaiono in tv ma continuano ad incuriosire il pubblico che, dopo averli seguiti nelle varie tappe della loro straordinaria carriera, cercano notizie fresche su entrambi. I fan, in particolare, si chiedono come sia diventata, a 80 anni, Claudia Mori.

Claudia Mori a 80 anni: la moglie di Adriano Celentano sempre bellissima

Claudia Mori è sempre stata bellissima al punto da aver fatto innamorare non solo Adriano Celentano con cui condivide da anni vita professionale e sentimentale, ma anche tutti i suoi fan. Alta, fisico longilineo e capelli lunghi e scuri, Claudia Mori era una bellezza che non passava assolutamente inosservata. Anche per lei, tuttavia, il tempo è passato e a 80 anni è sicuramente diversa. Tuttavia, nelle pochissime foto che circolano sul web, la moglie di Celentano lascia ancora tutti a bocca aperta.

Come potete vedere dalla foto qui in basso, i capelli sono sempre tantissimi e scuri che porta solitamente raccolti in acconciature improvvisate. Senza trucco e con un look casual e comodo, inoltre, sfoggia una pelle acqua e sapone in cui si intravedono solo le naturali rughe d’espressione. Con gli occhiali da sole a proteggerle lo sguardo, la moglie di Celentano resta una delle donne più belle dello spettacolo italiano.

Molto schiva e riservata esattamente come il marito, la Mori parla raramente della propria vita privata. Tuttavia, nel 2020, in occasione di un’intervista rilasciata dalla figlia Rosalinda ai microfoni di Francesca Fialdini nel programma Da noi a ruota libera, aveva sorpreso tutti scrivendole una dolce lettera:

«Rosalinda fin da bambina rivelava una personalità straordinaria, eclettica… meravigliosa… Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata come tutti gli esseri umani», le dolci parole dell’artista capace di far emozionare la figlia che, insieme a Giacomo e Rosita, rappresenta il frutto di un amore grande e rarissimo come quello tra la signora Claudia e Adriano Celentano.