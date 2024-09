Com’era Stefano de Martino prima dei ritocchini: il prima e il dopo

Com’è cambiato Stefano De Martino nel tempo: ecco com’era il conduttore di Affari Tuoi prima dei ritocchini.

Non solo le donne, ma anche gli uomini non rinunciano ai rituali di bellezza per essere sempre in splendida forma. Oltre ad allenarsi e a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, sono sempre più numerosi gli uomini che cedono al fascino della chirurgia estetica concedendosi ritocchini per correggere i piccoli difetti. Rientra in questa categoria anche Stefano De Martino che, nel corso del tempo, è cambiato molto non solo per essere diventato un uomo adulto, ma anche per quei ritocchini con cui ha corretto quei difetti che oggi sono scomparsi.

Quando è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nel lontano 2009, Stefano aveva appena 20 anni e, fisicamente, era davvero molto diverso rispetto ad oggi. Nel corso del tempo, infatti, il conduttore napoletano si è sottoposto ad alcuni ritocchini come ha svelato in prima persona.

Stefano De Martino: ecco com’era ai tempi di Amici

I fan storici di Amici di Maria di Maria De Filippi ricordano perfettamente un giovanissimo Stefano De Martino che, con la fiducia totale di Garrison, superava le varie sfide fino a conquistare il serale con la squadra bianca di cui faceva parte anche Emma Marrone, vincitrice di quell’edizione e con cui il conduttore napoletano, all’epoca, ebbe una storia d’amore. In quegli anni, l’immagine di Stefano era diversa da quella di oggi.

Il fisico, pur essendo allenato, non era muscoloso come lo è attualmente e, inoltre, non era decorato dai tantissimi tatuaggi. Anche il sorriso di De Martino era diverso così come il naso e le orecchie. Con il tempo, il sorriso del conduttore è diventato perfetto così come il naso e le orecchie che, oggi, non sono più sporgenti come lo erano anni fa.

“Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato. Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti”, le parole che il ballerino ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Secondo il web, tuttavia, il conduttore napoletano potrebbe essersi sottoposto ad altri ritocchini: qualcuno, infatti, ha notato come gli zigomi, oggi, siano più alti ed evidenti rispetto a quelli di qualche anno fa così come lo sguardo. Indipendentemente dai ritocchini, De Martino resta uno dei personaggi più amati dal pubblico al punto che la Rai ha deciso di trasformarlo nella sua stella più brillante come dimostra il contratto con cui lo ha blindato.