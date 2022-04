Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia incinta per la seconda volta, l’annuncio: “Presto saremo in quattro”

Cristina Ciabotto è di nuovo incinta. L’ex Miss Italia e conduttrice tv è già mamma di Luce che ora avrà un fratellino o sorellina. L’annuncio sui social: ” Presto saremo in quattro”.

Cristina Chiabotto di nuovo incinta: “Presto saremo in quattro”

Questo il suo messaggio apparso su Instagram: “Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine. Buona rinascita a tutti,oggi e sempre. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi desiderare, la vita”.

L’ex Missi Italia prosegue: “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore Mamma, papa’ e Luce”.

Chi è Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto è nata a Moncalieri (provincia di Torino) il 15 settembre 1986. E’ sposata con Marco Roscio dal 2019. Lui è un imprenditore e manager di successo.

Eletta Miss Italia nel 2004 (a cui era arrivata con il titolo di Miss Piemonte), incoronata da Giorgio Panariello, nel novembre dello stesso anno interpreta il ruolo della fatina nel corso dello Zecchino d’Oro.

Fin dal periodo immediatamente successivo alla vittoria nel concorso di Miss Italia è protagonista di una serie di pubblicità con l’ex calciatore Alessandro Del Piero e di molti altri spot televisivi e della carta stampata.