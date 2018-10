ROMA – “Questa cosa che non si può fare il botox e l’acido ialuronico in gravidanza và (sic!) sistemata”: fa discutere un post pubblicato sui social da Desirée Maldera, prezzemolina figlia del calciatore Aldo Maldera.

La giovane bionda, ex tentatrice di Temptation Island, è intervenuta sul tema a Domenica Live per difendere la propria tesi. In studio Desirée Maldera, 26 anni, ha sostenuto l’uso del botox, ammettendo lei stessa di farne uso per contrastare quelle che ha definito rughe (anche se a 26 anni viene da domandarsi come faccia ad averle).

Contro la sua tesi sull’uso di botox e acido ialuronico è intervenuto Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico ospite del programma di Barbara D’Urso. “Questo messaggio non deve passare, ha detto il chirurgo estetico – a una ragazza di 27 anni il botox non serve assolutamente”.

Ma ad attaccare la figlia del calciatore è stato anche Cristian Imparato, giovane cantante vincitore della prima edizione del talent “Io canto” condotta da Gerry Scotti: “Ma una che aspetta un figlio pensa a queste cose? Hai scritto quel post solo per farti notare”.