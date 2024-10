Dove vive Iva Zanicchi, la casa da sogno della protagonista di Io Canto

Dove vive Iva Zanicchi? La casa da sogno della cantante che trascorre la sua quotidianità in un posto spettacolare.

Iva Zanicchi, cantante, conduttrice e attrice, è una protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo italiano da anni. Con la sua voce ha incantato tante generazioni che con il tempo l’hanno amata anche per la sua innata simpatia. Iva è una delle artiste italiane più importanti, famosa, tuttavia, per la sua semplicità ed umiltà. Nonostante il successo, infatti, ha sempre condotto una vita semplice trascorrendo il suo tempo libero in famiglia, in primis con il compagno Fausto Pinna, venuto a mancare pochi mesi fa e che ha lasciato un vuoto enorme nel suo cuore.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi sono stati insieme per quasi 40 anni. La coppia ha vissuto in una splendida casa in Brianza insieme ai loro cani. Quella della Zanicchi è una residenza meravigliosa che rispecchia totalmente il carattere forte, ma anche solare della padrona di casa.

Una residenza spettacolare per Iva Zanicchi: ecco dove vive

Quella di Iva Zanicchi è una splendida dimora immersa nel verde della Brianza, elegante, retrò e davvero bellissima. Gli ambienti sono molto spaziosi ricchi di oggetti che raccontano la storia dell’artista e della sua famiglia. Nel salotto spicca un pianoforte ma anche fotografie e suppellettili vari. Nell’ambiente che è un enorme open space, inoltre, sono presenti divani damascati in rosso ed oro. Non mancano, inoltre, mobili classici e antichi. Inoltre, sparse per tutta la casa ci sono diverse opere d’arte oltre ad accessori vari e complementi di design.

Una delle zone più importanti della casa è sicuramente la cucina, attrezzata con tutto ciò che occorre per poter realizzare deliziosi piatti. La Zanicchi, infatti, è una bravissima cuoca e, spesso, sui social, condivide spesso foto e video delle ricette. Anche la cucina è molto spaziosa e colorata. L’arredamento è in stile rustico, con un lungo tavolo di legno dove la Zanicchi era solita giocare a carte insieme all’amatissimo Fausto.

Uno dei pezzi più belli della casa è sicuramente l’immenso giardino in cui è immersa nella villa. Tra i vari contenuti che Iva pubblica sui social, spiccano diversi video in cui Iva si mostra anche in versione contadina. Una casa davvero da sogno quella di Iva che, quando non lavora, ama trascorrere le proprie giornate in casa cucinando e occupandosi delle sue piante e dei suoi cani.