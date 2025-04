Silvia Toffanin spiazza tutti con una confessione inaspettata a Verissimo. Le sue parole hanno strappato un sorriso ai telespettatori.

Verissimo continua a catalizzare tutti i week end l’attenzione di milioni di telespettatori. Il talk show di Canale 5 condotto dalla bravissima e amatissima Silvia Toffanin non smette di stupire, grazie alla presenza di ospiti sempre molto interessanti e adorati dal pubblico.

La conduttrice al timone del programma da oltre un decennio è la gentile padrona di casa che con il suo iter facere dolce e discreto riesce sempre a mettere a proprio agio i suoi interlocutori. Tuttavia nella recente puntata è accaduto qualcosa di inaspettato.

Tra gli ospiti che hanno caratterizzato il salottino di Verissimo, lo scorso sabato, ci sono stati Gerry Scotti e Michelle Hunziker. La coppia si ritrova di nuovo unita, dietro il bancone più irriverente della Tv, quello di Striscia la Notizia, con l’alchimia e complicità reciproca diventati ormai il loro marchio di fabbrica.

Silvia Toffanin spiazza tutti

Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono tornati a Striscia la Notizia come co-conduttori. La coppia vincente è ormai presenza fissa e ciclica all’interno del Tg satirico di Antonio Ricci. Entrambi sono due volti celebri e familiari di Canale 5, oltre ad essere due carissimi amici uniti da stima e affetto.

In particolare Scotti, che ha iniziato la sua lunga e straordinaria carriera all’interno dell’azienda del biscione, è un punto di riferimento per tutti, un collega e una persona di grande cuore a cui tutti, sicuramente dietro le quinte vogliono bene.

Silvia Toffanin a tal proposito nel presentare i suoi ospiti si è lasciata andare ad una confessione che ha divertito il pubblico. La conduttrice ironicamentre ha fatto sapere di essere gelosa del bellisismo rapporto che il presentatore ha con la Hunziker: “Gerry, io sono gelosa del rapporto che hai con Michelle”. Queste le parole che hanno lanciato ilarità all’interno dello studio.

Gerry, sornione ha risposto che con Michelle è vero ha un bellissimo rapporto, e che ogni volta che si ritrovano per la conduzione per Striscia è come se si fossero visti fino al giorno prima. “Mai come quest’anno ci siamo seguiti e guardati e come se ci fossimo visti l’altro ieri. È ancora una volta un’avventura meravigliosa”. Ha dichairato, prima di aggiungere: “L’ho vista crescere e realizzarsi.”

Non è mancata la risposta di Michelle Hunziker che ha subito sottolineato: “Gerry è sempre stato un uomo amato perché trasmette semplicità e la sua personalità”. E ha continuato: “Ha avuto un momento di trasformazione una volta a Paperissima, come se avesse avuto qualcosa di particolare nella vita. Molto connesso con le proprie emozioni”. Prontamente Gerry incalza: “Si è accorta che non mi arrabbiavo più, che non me la prendevo, ne sono uscito zen da quelle difficoltà”.