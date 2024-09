E’ morta l’attrice coreana Park Ji-ah, aveva recitato in The Glory

L’attrice sudcoreana Park Ji-ah è morta il 30 settembre 2024 all’età di 52 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia, Villiance, che ha rivelato che l’attrice ha perso la vita a causa di un ictus ischemico. Park Ji-ah era molto amata dai fan e riconosciuta dalla critica, in particolare per il suo ruolo nella popolare serie Netflix The Glory, in cui interpretava la controversa figura di Jung Mi-hee, madre del personaggio principale Moon Dong-eun, interpretato da Song Hye-kyo.

La notizia della sua morte ha sconvolto non solo il pubblico sudcoreano, ma anche i fan internazionali che avevano imparato ad apprezzare il suo talento attraverso il crescente successo globale dei K-drama, le serie televisive sudcoreane che stanno conquistando il mondo.

La carriera di Park Ji-ah

Park Ji-ah ha esordito nel mondo della recitazione nei primi anni 2000, attirando subito l’attenzione del pubblico e dei critici per la sua capacità di immergersi nei personaggi che le venivano affidati. Il suo debutto cinematografico avvenne nel 2002 con il film Coastline, che segnò l’inizio di una lunga e prolifica carriera nel mondo del cinema e della televisione. Da allora, Park ha continuato a lavorare in numerose produzioni di successo, dimostrando la sua abilità nel passare da ruoli drammatici a quelli più leggeri, conquistando così un’ampia fetta di pubblico.

Tra i suoi lavori più noti nel cinema si ricordano film come Epitaph, Gidam e Gonjiam: Haunted Asylum. Non solo sul grande schermo, ma anche in televisione, Park Ji-ah ha saputo farsi apprezzare in serie di successo come The Doctors e Suspicious Partner, dove ha interpretato ruoli che hanno saputo mettere in luce la sua capacità di esprimere un’ampia gamma di emozioni.

Tuttavia, è con The Glory, una delle produzioni più seguite su Netflix, che Park Ji-ah ha raggiunto la fama internazionale. La serie, che racconta una storia di vendetta e riscatto, ha ottenuto un enorme successo in tutto il mondo Nella serie, Park interpretava Jung Mi-hee, la madre di Moon Dong-eun, una figura chiave all’interno della trama. Il suo personaggio, caratterizzato da una personalità disturbata e da un rapporto profondamente disfunzionale con la figlia, ha messo in evidenza il lato oscuro dell’essere genitori, trasformandosi in uno degli elementi più memorabili e controversi dello show.

La malattia e la tragica scomparsa

Sebbene Park Ji-ah avesse mantenuto un profilo relativamente basso negli ultimi anni della sua carriera, la sua scomparsa ha scioccato il mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato, l’attrice lottava contro una malattia non rivelata da tempo, prima che un ictus ischemico, la colpisse nella mattina del 30 settembre 2024.

In una dichiarazione ufficiale, l’agenzia ha ricordato Park Ji-ah come una professionista che ha continuato a lavorare con dedizione e passione fino alla fine, nonostante le difficoltà personali. “Ricorderemo per sempre la sua passione per la recitazione”, ha detto la sua agenzia, riflettendo su quanto l’attrice fosse amata dai suoi colleghi e dai fan.

Il funerale si terrà presso il rinomato Asan Medical Centre in Corea del Sud, e si prevede che molte delle sue co-star e colleghi parteciperanno per renderle omaggio. Tra coloro che hanno già espresso pubblicamente il loro dolore vi è Song Hye-kyo, protagonista insieme a Park di The Glory, che ha inviato una corona di fiori in segno di rispetto e affetto. Anche altri membri del cast, tra cui Park Sung-hoon, Jung Sung-il, Kim Hieora e Kim Gun-woo, sono attesi al funerale per offrire il loro ultimo saluto alla collega.