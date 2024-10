Eleonora Giorgi: età, tumore, ex marito e figli, dove vive, Clizia Incorvaia

Tutto su Eleonora Giorgi: dalla vita privata al rapporto con l’ex marito fino alla lotta contro il tumore.

Eleonora Giorgi è un’attrice, sceneggiatrice e produttrice romana con una brillante carriera alle spalle. Nata a Roma, il 21 ottobre 1953, esordisce sul grande schermo in Roma di Federico Fellini diventando una vera e propria icona. Bellissima e piena di talento, raggiunge il picco della popolarità con Borotalco al fianco di Carlo Verdone. Uno dei film che le ha cambiato totalmente la vita è stato Sapore di mare – Un anno dopo sul cui set incontra Massimo Ciavarro con cui ha il figlio Paolo.

Ha anche recitato in fiction di successo come Lo zio d’America e I Cesaroni. Nel 2018 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle e al Grande Fratello VIP. Inoltre, è stata anche opinionista di Live- Non è la D’Urso.

Eleonora Giorgi: la lotta contro il tumore e la vita privata

Eleonora Giorgi è mamma di due figli: uno nato dal matrimonio con l’editore Angelo Rizzoli, Andrea, classe 1980, e l’altro, Paolo, nato nel 1991 e avuto durante la relazione con l’attore Massimo Ciavarro. Nonna di Gabriele, nato dall’amore tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia, la Giorgi cerca di trascorrere molto tempo con il nipotino. Splendido, inoltre, anche il rapporto che ha con la nuora che, in occasione del 71esimo compleanno, le ha fatto degli auguri davvero speciali.

Sempre bellissima e sorridente, Eleonora Giorgi ha vissuto intensamente la sua vita e con coraggio sta ora affrontando la battaglia più difficile: quella contro un tumore al pancreas. Dopo il primo ciclo di chemioterapia, l’attrice si è sottoposta ad una delicata operazione per poi iniziare un altro ciclo di chemio. Una battaglia durissima quella dell’attrice che sta affrontando con il sostegno e l’amore della famiglia.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, la Giorgia ha svelato particolari sulle cure a cui si sta sottoponendo: “Sto facendo una chemio molto molto seria. Ogni 14 giorni e quando la faccio per 12 giorni sto malissimo, poi ne ho due di tregua. Sono molto provata, gli effetti della chemio sono soprattutto impossibilità di mangiare, e se non mangi il veleno della chemio ti invade con più potenza. È una lotta quotidiana. Io che avevo una vita normale, mi ritrovo oggi che la mia giornata modello è sforzarmi di mangiare”, le parole dell’attrice che cerca anche di distrarsi trascorrendo del tempo con il nipotino Gabriele con cui si concede dei pomeriggi di giochi.