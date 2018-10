Eleonora Pedron: “Per realizzare i miei sogni mi manca solo il matrimonio”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Ora”, Eleonora Pedron dice di essere felice insieme a Nicolò De Devitiis, l’inviato delle “Iene” a cui è legata da qualche mese.

“Da piccola –racconta l’ex miss Italia- volevo sposarmi e avere tanti figli”. “Il matrimonio mi manca per completare i miei sogni di bambina” dice sorridendo Eleonora che con De Devitiis sta vivendo una stagione dell’amore davvero molto intensa. È felice la Pedron non c’ dubbio: “Nelle questioni di cuore sono molto riservata, ma posso dire che sono davvero molto felice in questo periodo”. Infine una considerazione sulla sua nuova esperienza professionale: “No, non proprio stilista, ho collaborato alla creazione di una capsule collection, “Apepazza” firmata da me. Una collezione per l’estate 2019 con il tacco 10/12”.