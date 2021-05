Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: “Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni” (foto Ansa)

Intervistata dal settimanale Gente, Elisa Isoardi rivela di aver perso 8 chili dopo l’Isola dei Famosi: “Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni”.

“Per me è stato un percorso meraviglioso, ma laggiù la vita è dura: si mangia poco, si dorme per terra, tra granchi e rami, si convive con persone che non conosci. È un gioco, certo, ma la sopravvivenza è il primo pensiero del mattino e l’ultimo della sera. E io avevo voglia di misurarmi con questo, uscire dalla mia comfort zone, cambiare”.

Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: “Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni”. Le sue parole

Poi confida: “Quando sono uscita dal reality la produzione mi ha restituito il cellulare che, da regolamento, avevamo consegnato alla partenza. Ho aspettato 12 ore prima di riaccenderlo: temevo il giudizio di mia madre, una reazione del tipo: “Avresti dovuto restare sull’isola”. Lei è molto severa. Invece, quando l’ho chiamata, ha detto: “Vieni a casa bimba mia, non vedo l’ora di riabbracciarti””.

Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: “Ho perso 8 chili, ora entro nella taglia 42, come a 14 anni”. L’abbraccio con la madre

Gli occhi di Elisa si illuminano. “È stato bellissimo tornare da lei, mangiare un pranzo alla piemontese preparato dalle sue mani. Giorni fa ho rivisto mio fratello e, dopo tanti anni, anche mio padre Walter. Era fiero dell’esperienza che avevo fatto. Lui non lo sa, ma quando ero in Honduras e pescavo creando con quel che c’era una canna da pesca, ricordavo ciò che mi aveva insegnato, quando mi portava a pescare al fiume”.