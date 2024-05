Kim Kardashian, la classe non è acqua: è stata oggetto di molte battute feroci durante una trasmissione tv e ne è uscita con grande indifferenza e eleganza. La star del reality era una delle tante celebrità presenti per “The Greatest Roast of All Time: Tom Brady” di Netflix – e quando alla fine è stata presentata da Kevin Hart e co. salire sul podio per dire qualche parola… la gente non sembrava felice di vederla.

La clip, sostiene Tmz, sta diventando virale… una cascata di fischi ha salutato Kim quando è salita sul palco e ha iniziato il suo monologo… ma non riusciva nemmeno a parlare.

Alla fine, KK ha dovuto fermarsi perché i fischi erano così dannatamente forti da soffocarla al microfono – e ha lanciato uno sguardo alla folla, praticamente telegrafando… “Davvero, voi tutti?” Qualcuno fuori dal palco ha detto a tutti di calmarsi.

Subito dopo aver gridato al cameo di Will Ferrell nei panni di Ron Burgundy, ha menzionato la classica battuta di ‘Anchorman’, “La vagina di una balena”… e poi ha subito detto: “Il che mi ricorda che Kim Kardashian è qui.” Ha poi proseguito dicendo molto. degli uomini neri “festeggia nella sua end zone”.

Ma non è finita lì… Tom stesso alla fine ha avuto la possibilità di fare qualche foto a KK – e non si è trattenuto, scherzando sul fatto che lei fosse nervosa all’idea di essere lì… tutto perché significava i suoi figli dovrebbero restare soli con il loro papà.

Kim è stata molto sportiva in tutto questo – e il suo tempo sul palco alla fine si è concluso con un applauso… ma sì, era una folla difficile e una scena piuttosto cattiva.

Nessun danno, nessun fallo… come abbiamo detto, ha usato i pugni abbastanza bene – e ha anche fatto alcune sue frecciate al TB12… comprese alcune battute su O.J. e Caitlyn Jenner.