Secondo Elisabetta Gregoraci, il suo ex marito Flavio Briatore non ha mai accettato completamente la fine del loro matrimonio. Durante un’intervista con Diletta Leotta per il podcast “Mamma Dilettante”, la Gregoraci ha rivelato dettagli intimi sulla loro relazione e sul legame che ancora li unisce, soprattutto per il bene del loro figlio, Nathan Falco. “Lui è ancora geloso, diciamolo. Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono: ‘Non si rassegnerà mai’”, ha confessato Elisabetta. Tuttavia, ha chiarito che questi sentimenti non sono reciproci e che attualmente ha una nuova relazione con l’imprenditore Giulio Fratini.

La loro storia

Elisabetta ha raccontato il loro primo incontro avvenuto in un locale. “Vado in questo posto con un’amica e lì incontro – erano forse le 8 di sera, una specie di aperitivo – un harem di ragazze, vedo tante ‘girls’ molto belle con in mezzo, un po’ brizzolato, Flavio”. Nonostante la prima impressione negativa, Briatore riuscì a catturare l’interesse di Gregoraci grazie alla sua intelligenza e simpatia. “Era vestito malissimo, ancora mi ricordo che era pieno di colori, giacca marrone, pantalone giallo. Inizia a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente e simpatica”.

La relazione tra Elisabetta e Flavio iniziò in modo inaspettato e romantico. “Mi chiede se bevo qualcosa, io ordino una camomilla perché sono astemia, lui già si stranisce. Mi chiede il numero di telefono e finisce così la serata. Vado via. In ascensore mi scrive questo messaggio: ‘Sei di più, sei speciale, non cambiare mai’. Io dico grazie”. Nonostante gli impegni iniziali, i due trovarono il modo di vedersi segretamente a Milano. “Ci siamo rivisti segretamente a Milano, abbiamo fatto una cena tête-à-tête dove non è successo nulla. Da lì ci siamo fidanzati e non ci siamo più lasciati”. Elisabetta ha spiegato che, nonostante la fine del matrimonio, lei e Flavio mantengono un legame forte, soprattutto per il bene del loro figlio. Tuttavia, ha sottolineato che ora è felice con il suo nuovo compagno, Giulio Fratini.