Il selfie davanti allo specchio tradisce la donna, sembra quello di un cavallo

Il selfie foto di una donna esplode online dopo che alcuni amici hanno notato uno sfortunato riflesso nello specchio, ride il titolista del Mirror riportando questa storia, scritta da Liam Gilliver, con la foto diffusa da Jam Press che potete scoprire, se siete interessati, al link qui.

Connie White, riferisce Liam Gilliver, ha fatto esplodere Internet dopo aver pubblicato una foto innocente sul suo Instagram. Vestita con uno splendido vestito rosso e sfoggiando un trucco glamour, la donna, scozzese era meravigliosa. Tuttavia, è stato solo dopo aver caricato la foto che qualcuno ha sottolineato un dettaglio piuttosto imbarazzante.

Lo scatto ormai virale sembra che ci sia qualcosa che penzola tra le sue gambe, causato dal riflesso della sua caviglia e del suo piede nello specchio.

Essendo una grande sportiva e abbracciando pienamente l’esilarante fallimento delle foto, Connie ha condiviso la foto su X (ex Twitter) nel 2020. Ha sottotitolato il post: “Cani crede di aver pubblicato questo su Instagram e qualcuno ha commentato come sembrava che avesse avuto un d**k in mezzo alle mie gambe.”

Ha collezionato più di 23.000 Mi piace e 1.200 retweet lasciando gli altri utenti in preda all’isterismo. Alcuni ancora non riuscivano a capire cosa fosse effettivamente il riflesso, poiché Connie rispose per informarli che era semplicemente la parte posteriore della sua gamba.

Uno ha commentato dicendo: “Sì, l’ho notato ora, dopo circa un minuto di ricerca. Sì, hanno ragione, sembra grosso, va bene.” Un altro ha scritto: “Connie, avrei dovuto dirlo: ovviamente è divertente quando noti il ‘pene’, ma sei una ragazza meravigliosa. Complimenti per aver condiviso questo – così tante ragazze non lo farebbero, quindi sarebbero troppo imbarazzate! “

E Connie ha risposto dicendo: “Grazie mille. Troppo divertente per non condividerlo.” Un altro ha aggiunto: “Quando lo vedi, non puoi non vederlo”.