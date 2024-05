Chiara Ferragni, Marzano svela: “Da quando si è lasciata con Fedez dice di essere rinata”

L’esperta di gossip Deianira Marzano, intervistata da Radio Radio, dice che ormai sarebbe impossibile un ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez.

“Io – dice – ce l’ho un gossip sui Ferragnez. Ogni tanto mi scambio dei messaggi con Chiara in privato. Le scrivevo se avesse potuto esserci la possibilità di un ritorno e lei sempre categoricamente mi ha detto che è impossibile un ritorno. Proprio qualche giorno fa mi ha detto ‘io m sento veramente bene adesso che è finita questa relazione’. Non so nel dettaglio cosa sia accaduto fra loro, ma lei me l’ha proprio detto che si sente rinata”. E ancora: “A chi pensa che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma rispondo assolutamente no. Se me l’ha detto è perché è una cosa reale. Lei lo sa che mi occupo di gossip e potrei andare a dirlo. Lei sta bene, si sente rinata. L’abbiamo vista che ha frequentato feste e viaggi”.