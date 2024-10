Enzo Paolo Turchi conferma la crisi con Carmen Russo: cosa succede

Annuncio choc di Enzo Paolo Turchi che, in diretta al Grande Fratello, conferma la crisi con Carmen Russo. Ecco cosa sta succedendo.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato senza parole il pubblico del Grande Fratello 2024 annunciando in diretta la crisi con Carmen Russo. Tutto è accaduto nel corso della puntata trasmessa il 7 ottobre quando Enzo Paolo Turchi ha annunciato l’intenzione di lasciare il reality per tornare dalla figlia Maria di cui sente profondamente la mancanza. Prima di decidere definitivamente, però, su richiesta di Alfonso Signorini, il coreografo ha incontrato la moglie Carmen.

Quest’ultima, avendo intuito le difficoltà del marito, ha deciso di entrare per qualche giorno nella casa per aiutarlo a ritrovare la serenità perduta e per rassicurarla sulla vita fuori dalla casa del Grande Fratello. Tuttavia, in confessionale, durante una chiacchierata con Signorini, Enzo Paolo ha deciso di essere totalmente sincero con il pubblico svelando il momento difficile che sta affrontando il suo matrimonio.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: matrimonio in bilico? Le parole di lui preoccupano i fan

Carmen Russo, nel giardino della casa del Grande Fratello 2024, ha provato a convincere Enzo Paolo a continuare l’avventura nel reality abbracciandolo e baciandolo oltre a dichiarargli il suo amore. Tuttavia, il coreografo è apparso abbastanza distaccato e, in confessionale, ha spiegato il motivo del suo atteggiamento.

“Carmen l’ho accolta con freddezza perché prima di partire, vi dico la verità, ho avuto un po’ il sentore che Carmen era un po’ stufa di come agivo […] L’ho vista fredda e distaccata da me. La mia paura è che a lei non stia bene un uomo come me. Se è così io me ne vado da casa perché non mi sento più accettato […] Qua non so dirti se era sincera, lei essendo una del mondo dello spettacolo è difficile da capirla, la capirò fuori”, le sue parole. Alla domanda diretta di Signorini che gli ha chiesto se teme che Carmen possa tradirlo, ha poi risposto così: “Non penso mi tradisca, no, o almeno spero”.

Una confessione che ha spiazzato anche lo stesso Signorini che ha poi annunciato la scelta di Carmen Russo di restare nella casa un paio di giorni con Enzo Paolo. Quest’ultimo, tuttavia, non ha mostrato grande entusiasmo anche se ha poi deciso di restare nella casa più spiata d’Italia e godersi i due giorni con Carmen che tornerà poi dalla figlia Maria che, crescendo, assomiglia sempre di più a papà Enzo Paolo.

Turchi, invece, come ha spiegato in diretta lo stesso Signorini, potrà decidere se andare via con la moglie o continuare l’avventura iniziata lo scorso 16 settembre.