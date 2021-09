Fabio Fulco contro Cristina Chiabotto: “Mi ero illuso con lei. Il suo matrimonio? Un copione già scritto…”

Fabio Fulco è tornato ad attaccare Cristina Chiabotto, sua ex, oggi sposata con Marco Roscio. La loro storia d’amore è naufragata dopo 12 anni d’amore e l’attore già in passato ha confessato quanto questo l’abbia fatto soffrire.

Fabio Fulco contro Cristina Chiabotto

“Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre – ha detto l’attore 51enne -. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano”. E ancora: “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia”.

Fabio Fulco sul matrimonio della sua ex

Oggi entrambi si sono sposati e costruiti una famiglia. Secondo Fulco però la Chiabotto aveva previsto tutto: “Un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera…”.